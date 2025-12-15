Могат ли санкциите на САЩ срещу МНС да провалят разследването на военните престъпления на Израел?

Докато Вашингтон започва нова кампания срещу МНС със санкции на хоризонта, светът се подготвя за още една стъпка на САЩ, подкопаваща глобалните усилия за справедливост.