| Bulgarski
ВОЙНАТА В ГАЗА
Тръмп: Очаква се Съвета за мир в Газа да бъде обявен в началото на следващата година
Американският президент сигнализира за следващите стъпки в плана за Газа, докато Хамас показа готовност за „замразяване“ на оръжията, отхвърляйки разоръжаване.
Докато светът скърби за Бибас, Газа плаче за над 17,880 деца, убити от Израел
Хамас върна останките на Шири Бибас и нейните деца, но ужасяващите викове на палестинските деца, убити от Израел, и воплите на скърбящите майки продължават да отекват, докато съюзниците на Израел и подчинените медии остават глухи за геноцида.
Поглед към ционисткия тероризъм, довел до основаването на Израел
Докато западният фокус е насочен към операцията, извършена от Хамас, малко се говори за дългогодишната терористична кампания, започната от ционистите през 40-те години на миналия век.
OPINION
opinion
Палестински лекар почина в израелски затвор след като отказа да напусне Газа
Смъртта на д-р Аднан Ал-Бурш и отказът на израелските власти да предадат тялото му засилиха опасенията, че той е бил убит чрез изтезания.
Значението на 7 октомври в историята на израело-палестинския конфликт
На 7 октомври конфликтът между Израел и Палестина разруши старите парадигми, като накара глобалните наблюдатели да започнат да поставят под въпрос дългосрочните последици и възможните развития на ситуацията.
Над 1000 учени по целия свят подписаха отворено писмо, призоваващо за прекратяване на огъня в Газа
Сред подписалите се включват невролози, носители на Нобелова награда, които осъждат „омразата, смъртта и унищожението“ в Близкия изток.
