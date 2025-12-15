| Ellinika
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Άρθρα Ανάλυσης

Γιατί ο φυλακισμένος ηγέτης Μαρουάν Μπαργκούτι έχει τόση σημασία για τον παλαιστινιακό αγώνα;
Ο χαρισματικός ηγέτης του Φατάχ παραμένει στη φυλακή από τότε που καταδικάστηκε σε μια αμφιλεγόμενη δίκη το 2002. Και το Ισραήλ συνεχίζει να του αρνείται την ελευθερία.
Κατάπαυση του πυρός μέσω διπλωματίας του Ερντογάν: Πως η Τουρκία κατεύθυνε την ειρήνη στη Γάζα
Μέσα σε σκεπτικισμό και αποτυχημένες εκεχειρίες, η αποφασιστική συμμετοχή της Τουρκίας στις συνομιλίες μετέτρεψε μια ασταθή πρόταση σε μια εφαρμόσιμη συμφωνία.
Η ιστορία του συνθήματος για την Ελευθερία της Παλαιστίνης
Γιατί αυτό το σύνθημα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Παλαιστινιακού αγώνα;
Εκρήξεις γήρανσης: Σε ποιες ηλικίες γερνάνε οι άνθρωποι;
Μια κοινή μελέτη που διεξήχθη στα πανεπιστήμια της Αμερικής και της Σιγκαπούρης δείχνει ότι η γήρανση του ανθρώπου δεν συμβαίνει σταδιακά αλλά σε εκρήξεις.
