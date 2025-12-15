| Ellinika
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ισπανία – Τουρκία 2-2
Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου προκρίθηκε στα play off του Μουντιάλ 2026
Ισπανία – Τουρκία 2-2
Η Τουρκία νίκησε τη Βουλγαρία 6-1 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί τη δεύτερη νίκη της Τουρκίας στον Όμιλο Ε
Η Τουρκία νίκησε τη Βουλγαρία 6-1 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Από την Ουκρανία στη Γάζα: Μια ιστορία διπλών προτύπων στον αθλητισμό
Σε αντίθεση με τη Ρωσία, η οποία αντιμετώπισε ευρεία καταδίκη και δυτικές κυρώσεις, το Ισραήλ δεν έχει αποκλειστεί από παγκόσμιους αθλητικούς οργανισμούς όπως η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ή η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία FIFA.
Από την Ουκρανία στη Γάζα: Μια ιστορία διπλών προτύπων στον αθλητισμό
OPINION
opinion
Η Τουρκία κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ 2025
Η Γερμανία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης νικώντας την Τουρκία με 88-83.
Η Τουρκία κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ 2025
Ευρωμπάσκετ 2025: Η Τουρκία διεκδικεί το χρυσό μετάλλιο κόντρα στη Γερμανία
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 21:00 στη Ρίγα, την πρωτεύουσα της Λετονίας
Ευρωμπάσκετ 2025: Η Τουρκία διεκδικεί το χρυσό μετάλλιο κόντρα στη Γερμανία
Ευρωμπάσκετ: Στον τελικό η Τουρκία
Η Εθνική ομάδα μπάσκετ νίκησε την Ελλάδα με 94-68.
Ευρωμπάσκετ: Στον τελικό η Τουρκία