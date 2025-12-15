Από την Ουκρανία στη Γάζα: Μια ιστορία διπλών προτύπων στον αθλητισμό
Σε αντίθεση με τη Ρωσία, η οποία αντιμετώπισε ευρεία καταδίκη και δυτικές κυρώσεις, το Ισραήλ δεν έχει αποκλειστεί από παγκόσμιους αθλητικούς οργανισμούς όπως η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ή η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία FIFA.
OPINION
Ξεκίνησε το κυπριακό σκέλος των 6ων Διεθνών Αγώνων Ιστιοπλοΐας της Προεδρίας της Δημοκρατίας
Οι ιστιοπλόοι που ξεκίνησαν τον αγώνα από τον Κόλπο του Μαρμαρίς, θα φτάσουν στην Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου διανύοντας 340 ναυτικά μίλια σε διάστημα τεσσάρων ημερών.