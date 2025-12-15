| Ellinika
ΙΣΤΟΡΙΑ

Tarih, History

Αλ Μπιρούνι: Η «Παγκόσμια Ιδιοφυΐα» της Χρυσής Εποχής του Ισλάμ
Ο λόγιος, που ανύψωσε τα μαθηματικά σε ένα επίπεδο που αγκαλιάζει και συμπληρώνει τους νόμους της φύσης, συνεχίζει να εμπνέει τους επιστήμονες.
Αλ Μπιρούνι: Η «Παγκόσμια Ιδιοφυΐα» της Χρυσής Εποχής του Ισλάμ
O Ιδρυτής του Ρεβιζιονιστικού Σιωνισμού απέτυχε να εξαπατήσει τους Οθωμανούς
Ενώ ο Ντέβιντ Μπεν Γκουριόν και ο Γιτζάκ Μπεν Ζβι, που είναι δύο ιδρυτικές φιγούρες του Ισραήλ, είναι γνωστοί για την παραμονή τους στην Ιστάνμπουλ κατά τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
O Ιδρυτής του Ρεβιζιονιστικού Σιωνισμού απέτυχε να εξαπατήσει τους Οθωμανούς