ΠΟΥ: Οι ισχυρές βροχοπτώσεις στoίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 10 άτομα στη Γάζα το τελευταίο 24ωρο
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνεχίζει να αντιμετωπίζει εμπόδια στην παράδοση αντιδραστηρίων εργαστηρίου και διαγνωστικού εξοπλισμού στη Γάζα. Σημειώνεται ότι πολλά είδη έχουν απορριφθεί στην είσοδο αφού ταξινομήθηκαν ως διπλής χρήσης.
Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας προειδοποιούν ότι η κρίση εντείνεται παρά την κατάπαυση του πυρός
Το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι ο ισραηλινός ιατρικός αποκλεισμός και οι ζημιές από την καταιγίδα επιδεινώνουν τις συνθήκες για εκατομμύρια ανθρώπους παρά την εκεχειρία.