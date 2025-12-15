| Ellinika
ΠΟΥ: Οι ισχυρές βροχοπτώσεις στoίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 10 άτομα στη Γάζα το τελευταίο 24ωρο
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνεχίζει να αντιμετωπίζει εμπόδια στην παράδοση αντιδραστηρίων εργαστηρίου και διαγνωστικού εξοπλισμού στη Γάζα. Σημειώνεται ότι πολλά είδη έχουν απορριφθεί στην είσοδο αφού ταξινομήθηκαν ως διπλής χρήσης.
Χαμάς: Είμαστε έτοιμοι να παραδώσουμε τα όπλα σε μια παλαιστινιακή αρχή 'εάν τελειώσει η κατοχή'
Η παλαιστινιακή ομάδα αντίστασης σημείωσε ότι αποδέχεται την ανάπτυξη δυνάμεων του ΟΗΕ που έχουν ως καθήκον την παρακολούθηση των συνόρων και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την κατάπαυση του πυρός.
Το διεθνές όργανο που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας θα ανακοινωθεί έως το τέλος του 2025
Σύμφωνα με το AP, το οποίο επικαλείται Άραβες και Δυτικούς αξιωματούχους, η ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την επόμενη φάση της κατάπαυσης του πυρός που διαμεσολαβείται από τις ΗΠΑ
Το Ισραήλ παρά την κατάπαυση του πυρός, εντείνει τις επιδρομές στη Γάζα στοχεύοντας την Ραφά
Επιθέσεις βαρύ πυροβολικού και ελικοπτέρων έπληξαν πολλές περιοχές στη νότια Γάζα. Ο αριθμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται μετά την κατάπαυση του πυρός της 10ης Οκτωβρίου.
Το Ισραήλ εξαπολύει ευρείας κλίμακας επίθεση στην κατεχόμενη Δ.Όχθη
Ελικόπτερα έπληξαν κατοικημένες περιοχές στην Παλαιστίνη καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις διεξάγουν επιδρομές, ισοπεδώνουν δρόμους και μετατρέπουν σπίτια σε στρατιωτικές θέσεις στο Τούμπας.
Σύμφωνα με μια νέα έκθεση το Ισραήλ σκότωσε πάνω από 100.000 Παλαιστίνιους στη γενοκτονία στη Γάζα
Η εκτίμηση των ερευνητών είναι ότι 112.069 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας, ένας αριθμός σημαντικά υψηλότερος από τους επίσημους αριθμούς των αρχών της Γάζας.
