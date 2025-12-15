Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας προειδοποιούν ότι η κρίση εντείνεται παρά την κατάπαυση του πυρός

Το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι ο ισραηλινός ιατρικός αποκλεισμός και οι ζημιές από την καταιγίδα επιδεινώνουν τις συνθήκες για εκατομμύρια ανθρώπους παρά την εκεχειρία.