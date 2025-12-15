Video
Prim-ministrul Bulgariei și-a dat demisia în contextul protestelor anticorupție
00:28
Reacția prezentatorului TV israelian la avertismentul meteorologului privind inundațiile din Gaza
01:01
Un avion cu motorul defect a efectuat o aterizare de urgență pe o autostradă din Florida
00:23
Dronele ucrainene au lovit un petrolier aparținând flotei secrete ruse în Marea Neagră
00:17
Omran Daqneesh, simbolul războiului sirian, vorbește cu ocazia aniversării căderii regimului Assad
01:25
Casa Albă semnalează o încercare discretă de a promova următoarea etapă a planului de pace pentru Gaza
Karoline Leavitt descrie o perioadă de planificare discretă a Casei Albe cu privire la Gaza, în timp ce Washingtonul insistă asupra progreselor în Ucraina și își apără poziția în cazul cu petrolierul din Venezuela.
OPINII
De ce Türkiye este hotărâtă să găzduiască COP31?
Türkiye va găzdui summitul climatic COP31 de anul viitor după ce premierul australian Anthony Albanese a anunțat retragerea ofertei Canberrei.
Camera Reprezentanților a aprobat proiectul de lege privind apărarea în valoare de 900 de miliarde de dolari, care include fonduri pentru Ucraina și Israel
NDAA abrogă sancțiunile Caesar din Siria și alocă 400 de milioane de dolari pentru Ucraina, 600 de milioane de dolari pentru sistemele de apărare antirachetă ale Israelului.