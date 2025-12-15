| Romana
POLITICĂ
Garanțiile bilaterale de securitate reprezintă un „compromis” pentru aderarea Ucrainei la NATO
Candidatul de dreapta Kast câștigă alegerile prezidențiale din Chile
Peste 100 de deținuți eliberați de Belarus au fost trimiși în Ucraina
Video
Prim-ministrul Bulgariei și-a dat demisia în contextul protestelor anticorupție
00:28
Reacția prezentatorului TV israelian la avertismentul meteorologului privind inundațiile din Gaza
01:01
Un avion cu motorul defect a efectuat o aterizare de urgență pe o autostradă din Florida
00:23
Dronele ucrainene au lovit un petrolier aparținând flotei secrete ruse în Marea Neagră
00:17
Omran Daqneesh, simbolul războiului sirian, vorbește cu ocazia aniversării căderii regimului Assad
01:25
Trump afirmă că europenii îl consideră acum liderul lor
Trump susține că națiunile europene solicită îndrumarea SUA și îl tratează ca o figură centrală în politica lor.
Casa Albă semnalează o încercare discretă de a promova următoarea etapă a planului de pace pentru Gaza
Karoline Leavitt descrie o perioadă de planificare discretă a Casei Albe cu privire la Gaza, în timp ce Washingtonul insistă asupra progreselor în Ucraina și își apără poziția în cazul cu petrolierul din Venezuela.
Merz: Noi propuneri de concesii teritoriale ucrainene trimise lui Trump
Cancelarul german avertizează că ar fi o greșeală să se exercite presiuni asupra Kievului pentru a încheia un acord de pace pe care poporul său nu l-ar accepta după patru ani de suferință și moarte.
OPINII
Rusia este gata să ofere garanții de securitate și neagă „planurile agresive” față de NATO și UE
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, acuză Occidentul că încearcă să „exploateze” războiul din Ucraina pentru a „distrage atenția” de la alte probleme cruciale, precum Palestina.
Camera Reprezentanților a aprobat proiectul de lege privind apărarea în valoare de 900 de miliarde de dolari, care include fonduri pentru Ucraina și Israel
NDAA abrogă sancțiunile Caesar din Siria și alocă 400 de milioane de dolari pentru Ucraina, 600 de milioane de dolari pentru sistemele de apărare antirachetă ale Israelului.
Rusia reacționează cu prudență la anunțul lui Zelenski privind alegerile din Ucraina
Kremlinul declară că va aștepta să vadă „cum se vor dezvolta lucrurile”, după ce Zelenski și-a exprimat disponibilitatea de a organiza alegeri odată ce securitatea va fi asigurată.
