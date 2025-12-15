Türkiye salută returnarea obiectelor de artă anatoliene jefuite din Statele Unite
Predarea efectuată la New York marchează o altă victorie în campania Ankarei de recuperare a antichităților scoase ilegal din țară, oficialii americani și turci promovând cooperarea tot mai strânsă împotriva traficului global de bunuri culturale.
OPINII
„Dați-ne înapoi bijuteriile noastre”: Contele de Paris trimite mesaj personal hoților de la Louvre
Jean d'Orléans îndeamnă autoritățile să pedepsească orice neglijență în spatele jafului de la Louvre și îi imploră pe hoți să returneze bijuteriile odată prețuite de bunicile sale.