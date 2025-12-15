| Romana
CULTURĂ
Türkiye salută returnarea obiectelor de artă anatoliene jefuite din Statele Unite
Predarea efectuată la New York marchează o altă victorie în campania Ankarei de recuperare a antichităților scoase ilegal din țară, oficialii americani și turci promovând cooperarea tot mai strânsă împotriva traficului global de bunuri culturale.
Opt gravuri de Matisse printre cele 13 opere de artă furate în jaful bibliotecii din Sao Paulo
Unul dintre hoți a luat ostatici un agent de securitate și mai mulți vizitatori în timpul jafului, spune poliția.
În imagini: palestinienii din Gaza organizează o nuntă colectivă pentru zeci de cupluri
54 de cupluri s-au căsătorit în cadrul unei nunți colective organizate printre ruinele din Khan Younis, provocate de Israel.
OPINII
Pontiful atribuie islamofobia europeană celor care urmăresc excluderea altora
După vizitele în Türkiye și Liban, Papa Leon al XIV-lea îndeamnă Europa și America de Nord să învețe din modelul de coexistență al Libanului, cerând mai puțină teamă, mai mult dialog și „căi de respect reciproc”.
Papa predică unitatea la reuniunea liderilor musulmani și creștini din Beirut
Papa Leon al XIV-lea îi îndeamnă pe liderii creștini și musulmani să respingă intoleranța și să construiască pacea, adăugând că Libanul reprezintă o dovadă că frica și prejudecățile nu au ultimul cuvânt.
Salep: O băutură caldă, îndulcită și cu lapte, savurată de turci în timpul iernii
Preparat din rădăcini de orhidee măcinate și lapte, salepul este de secole o băutură tradițională savurată pe străzile din Istanbul și în casele turcești. Iată de ce este atât de special.
