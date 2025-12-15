CASA ALBĂ SEMNALEAZĂ O ÎNCERCARE DISCRETĂ DE A PROMOVA URMĂTOAREA ETAPĂ A PLANULUI DE PACE PENTRU GAZA

Karoline Leavitt descrie o perioadă de planificare discretă a Casei Albe cu privire la Gaza, în timp ce Washingtonul insistă asupra progreselor în Ucraina și își apără poziția în cazul cu petrolierul din Venezuela.