Erdoğan: „Türkiye se dedică păcii și dialogului ca parte a responsabilității sale istorice”

Türkiye se angajează să consolideze eforturile diplomatice globale, în timp ce președintele Erdoğan subliniază necesitatea unor soluții incluzive și a unui sprijin susținut pentru armistițiile regionale fragile la summitul din Turkmenistan.