| Romana
TÜRKİYE

Evenimentele și problemele majore din Türkiye, inclusiv politică, economie, societate, cultură, afaceri interne și externe.

Președintele Erdoğan avertizează în privința transformării Mării Negre într-un câmp de luptă
Președintele turc îndeamnă la reținere în conflictul dintre Rusia și Ucraina, subliniază importanța navigării în condiții de siguranță și reînnoiește presiunea asupra Israelului pentru a respecta pe deplin armistițiul din Gaza.
Președintele Erdoğan avertizează în privința transformării Mării Negre într-un câmp de luptă
Racheta balistică Tayfun, produsă în Türkiye, efectuează cu succes testul de lansare
Sistemul balistic cu rază lungă de acțiune produs în țară, aflat acum în producție în masă, a trecut cu succes încă un test, iar oficialii au declarat că programul consolidează capacitatea de descurajare a Türkiye.
Racheta balistică Tayfun, produsă în Türkiye, efectuează cu succes testul de lansare
Prima-doamnă a Türkiye avertizează că „nu se face dreptate”, criza afectând grav femeile și copiii
Emine Erdoğan declară în cadrul forumului din Sierra Leone că femeile trebuie să ocupe un rol central în eforturile de consolidare a păcii și de reziliență climatică.
Prima-doamnă a Türkiye avertizează că „nu se face dreptate”, criza afectând grav femeile și copiii
OPINII
opinion
Erdoğan: „Türkiye se dedică păcii și dialogului ca parte a responsabilității sale istorice”
Türkiye se angajează să consolideze eforturile diplomatice globale, în timp ce președintele Erdoğan subliniază necesitatea unor soluții incluzive și a unui sprijin susținut pentru armistițiile regionale fragile la summitul din Turkmenistan.
Erdoğan: „Türkiye se dedică păcii și dialogului ca parte a responsabilității sale istorice”
Provincia Șanlıurfa din Türkiye va găzdui evenimentul major de tehnologie și aviație TEKNOFEST
Evenimentul de cinci zile va începe pe 30 septembrie 2026, a declarat Selçuk Bayraktar, președintele Consiliului de Administrație al Fundației Echipa Tehnologică a Türkiye.
Provincia Șanlıurfa din Türkiye va găzdui evenimentul major de tehnologie și aviație TEKNOFEST
Türkiye ar trebui să se alăture forței de stabilizare din Gaza, afirmă trimisul special al SUA
Puterea militară și canalele politice ale Ankarei ar putea întări misiunea internațională, afirmă Tom Barrack.
Türkiye ar trebui să se alăture forței de stabilizare din Gaza, afirmă trimisul special al SUA