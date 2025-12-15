Președintele Erdoğan avertizează în privința transformării Mării Negre într-un câmp de luptă
Președintele turc îndeamnă la reținere în conflictul dintre Rusia și Ucraina, subliniază importanța navigării în condiții de siguranță și reînnoiește presiunea asupra Israelului pentru a respecta pe deplin armistițiul din Gaza.
OPINII
Kizilelma din Türkiye marchează o nouă eră în puterea aeriană globală
Un avion de luptă fără pilot a înregistrat prima victorie aeriană confirmată la nivel mondial, remodelând puterea aeriană globală și accelerând trecerea către aviația de luptă autonomă.
Erdoğan: „Türkiye se dedică păcii și dialogului ca parte a responsabilității sale istorice”
Türkiye se angajează să consolideze eforturile diplomatice globale, în timp ce președintele Erdoğan subliniază necesitatea unor soluții incluzive și a unui sprijin susținut pentru armistițiile regionale fragile la summitul din Turkmenistan.