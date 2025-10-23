| albanian
LINDJA E MESME
ShBA-ja i bën thirrje KS-OKB-së t'i mbështesë përpjekjet për t'i lehtësuar sanksionet ndaj Sirisë
“Lehtësimi i mëtejshëm i sanksioneve është kritik për mirëqenien e popullit sirian për t’i dhënë Sirisë një mundësi”, tha i dërguari amerikan.
Zbulohet varr masiv pranë kryeqytetit sirian
Ekipet e mbrojtjes civile kanë nxjerrë trupat e 20 personave nga një varr masiv në lindje të qytetit Douma, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.
Familjet kërkojnë në varrezat siriane të dashurit e tyre që regjimi i Assadit i la në rrënoja
Kampi Yarmouk kishte rëndësi simbolike si “kryeqyteti” i diasporës palestineze. Varrezat janë shkatërruar në mënyrë sistematike për të zhdukur këtë rol dhe për të fshehur gjurmët e ushtarëve izraelitë, thotë zyrtari përgjegjës për varrezat.
Ushtria izraelite plagosi 10 palestinezë në Bregun Perëndimor të pushtuar
Shumë të tjerë pësuan asfiksi nga gazi lotsjellës pasi forcat izraelite qëlluan ndaj civilëve në Nablus dhe Qalandiya.
Presidenti sirian: Gati t'i rivendosim marrëdhëniet historike me Rusinë
"Ne kemi marrëdhënie të ngushta me Rusinë. Një pjesë e madhe e sektorit të energjisë së Sirisë varet nga ekspertiza ruse", shtoi ai.
Ushtria izraelite bastis fshatrat jugore të Sirisë
Mediat lokale raportojnë se automjetet e ushtrisë, përfshirë buldozerin dhe 2 tanket, përparojnë në fshatrat e Quneitrës.
