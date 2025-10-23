Familjet kërkojnë në varrezat siriane të dashurit e tyre që regjimi i Assadit i la në rrënoja
Kampi Yarmouk kishte rëndësi simbolike si “kryeqyteti” i diasporës palestineze. Varrezat janë shkatërruar në mënyrë sistematike për të zhdukur këtë rol dhe për të fshehur gjurmët e ushtarëve izraelitë, thotë zyrtari përgjegjës për varrezat.
Përleshjet kufitare midis Pakistanit dhe Afganistanit vazhduan edhe të mërkurën
Përleshjet më të fundit u raportuan përgjatë kufirit në zonën Spin Boldak të Afganistanit, në provincën Kandahar, e cila kufizohet me provincën jugperëndimore Baluchistan të Pakistanit.