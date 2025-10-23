| albanian
RAJONI
Sërish marrëveshje mes Tiranës dhe Tel Avivit, nënshkruhet memorandumi me fokus diplomacinë publike
Ministrja e Jashtme Spiropali u shpreh se marrëdhënia me Izraelin po shtrihet dhe thellohet në disa fusha si inovacioni, shëndetësia, arsimi, turizmi dhe bujqësia.
Sërish marrëveshje mes Tiranës dhe Tel Avivit, nënshkruhet memorandumi me fokus diplomacinë publike
Osmani: E ardhmja e Kosovës në NATO dhe BE mbetet e palëkundur
"Një gjë mbetet e palëkundur, e ardhmja e Kosovës është në NATO dhe në BE. Kjo nuk është vetëm një aspiratë e paluhatur e jona, por një interes strategjik për të gjithë rajonin dhe për vetë aleancën euroatlantike”, tha Presidentja.
Osmani: E ardhmja e Kosovës në NATO dhe BE mbetet e palëkundur
Kosovë, mbahet Punëtoria e 7-të Ndërkombëtare për Studimet e Dialekteve të Turqishtes së Türkiyes
Punëtoria do të trajtojë tema si: historia, formimi dhe klasifikimi i dialekteve të turqve të Ballkanit; marrëdhëniet e tyre me gjuhët e rajonit, si edhe mbledhja dhe përpunimi i të folmeve të emigrantëve ballkanas të vendosur në Türkiye.
Kosovë, mbahet Punëtoria e 7-të Ndërkombëtare për Studimet e Dialekteve të Turqishtes së Türkiyes
Opinion
opinion
KFOR-i kryen operacione ajrore të zbarkimit në veri të Kosovës
KFOR-i ka bërë të ditur se në këto operacione kanë qenë të përfshirë ushtarët amerikanë, letonezë, polakë, turq dhe gjermanë nga batalioni manovrues i Komandës Rajonale – Lindje.
KFOR-i kryen operacione ajrore të zbarkimit në veri të Kosovës
Samiti i Procesit të Berlinit, Rama takon në Londër kryeministrin britanik
"Shqipëria mori pjesë aktive në bisedimet rreth rritjes ekonomike, sigurisë, bashkëpunimit rajonal dhe rrugës drejt anëtarësimit në BE", thuhet nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë.
Samiti i Procesit të Berlinit, Rama takon në Londër kryeministrin britanik
Kryeministri Kurti takoi në Londër ministrin francez të deleguar për Evropën, Benjamin Haddad
Kurti dhe Haddad kanë diskutuar për thellimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Francës, çështjet e sigurisë, zhvillimet rajonale dhe procesin e integrimit evropian.
Kryeministri Kurti takoi në Londër ministrin francez të deleguar për Evropën, Benjamin Haddad