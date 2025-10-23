Kosovë, mbahet Punëtoria e 7-të Ndërkombëtare për Studimet e Dialekteve të Turqishtes së Türkiyes
Punëtoria do të trajtojë tema si: historia, formimi dhe klasifikimi i dialekteve të turqve të Ballkanit; marrëdhëniet e tyre me gjuhët e rajonit, si edhe mbledhja dhe përpunimi i të folmeve të emigrantëve ballkanas të vendosur në Türkiye.
Mickoski takon kryeministrin britanik Starmer në Londër për forcimin e bashkëpunimit dypalësh
Në takim kanë marrë pjesë edhe ministri për Çështje Evropiane, Orhan Murtezani, si dhe ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucunski, i cili njoftoi për takimin nëpërmjet një postimi në platformën sociale amerikane X.
