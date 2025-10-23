| albanian
TÜRKİYE
Istanbul, nis vendimi i "Tribunalit të Gazës" për krimet e Izraelit
Më 26 tetor, anëtarët e "Tribunalit të Gazës" do të bëjnë reflektime dhe vlerësime të përgjithshme gjatë sesionit dhe vendimi përfundimtar do të shpallet më pas.
Presidenti turk Erdoğan takohet me Sulltanin e Omanit në Maskat
Omani është ndalesa e fundit në turneun e presidentit Erdoğan në tri vende të Gjirit Persik këtë javë, pas Kuvajtit dhe Katarit.
Java e Inovacionit Pyjor të Istanbul diskuton programet ndërkombëtare të partneritetit
Shkencëtarë, ekspertë dhe përfaqësues të industrisë nga e gjithë bota diskutojnë për inovacionin, bashkëpunimin dhe qëndrueshmërinë në pylltari në ditën e tretë të konferencës.
Türkiye: Hapat e parlamentit izraelit për të aneksuar Bregun Perëndimor janë të pavlefshme
Ministria theksoi se “hapi provokues, i ndërmarrë në një kohë kur përpjekjet për paqe janë duke u zhvilluar në Gaza, kërcënon sigurinë dhe stabilitetin tashmë të brishtë në rajon”.
Türkiye dhe Katari e thellojnë bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes me marrëveshje të reja
“Kjo bashkëpunim hap rrugën për një integrim më të thellë të zgjidhjeve të avancuara teknologjike të mbrojtjes së Türkiyes me vendet partnere dhe aleate”, tha Sekretari i Industrive të Mbrojtjes së Türkiyes, Haluk Görgün.
Delegacioni grek i mbrojtjes viziton Türkiyen për masat e ndërtimit të besimit
Koloneli i Forcave Ajrore Panagiotis Katsikaris nga Komanda e Bazës Ajrore 111 e Greqisë, së bashku me delegacionin shoqërues, vizituan Komandën e Parë Kryesore të Bazës së Avionëve Luftarakë në Eskisehir.
