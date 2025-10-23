Opinion
Erdoğan në OKB: Gaza, “Izraeli i Madh” dhe e ardhmja e rajonit
Në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, presidenti i Türkiyes e paraqiti Gazën si pjesë të një beteje më të gjerë për drejtësi, sovranitet dhe mbijetesën e një rendi rajonal.
Türkiye dhe Katari e thellojnë bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes me marrëveshje të reja
“Kjo bashkëpunim hap rrugën për një integrim më të thellë të zgjidhjeve të avancuara teknologjike të mbrojtjes së Türkiyes me vendet partnere dhe aleate”, tha Sekretari i Industrive të Mbrojtjes së Türkiyes, Haluk Görgün.