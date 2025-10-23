NË FOKUS
Pse udhëheqësi i burgosur Marwan Barghouti ka kaq shumë rëndësi për kauzën e Palestinës
Barghouti është udhëheqësi palestinez më i njohur, duke fituar më shumë se 50 për qind të votave në Bregun Perëndimor dhe Gazën e pushtuar, në krahasim me udhëheqësit e tjerë nga Hamasi dhe Mahmoud Abbas.
Që nga paslufta, kryeqytetin e Kosovës e ka udhëhequr në tri mandate rresht LDK-ja. Në dy mandatet e mëvonshme ka pasur ndryshim, me Lëvizjen Vetëvendosje (VV) që ka fituar dy herë radhazi, ndërsa në vitin 2021 LDK-ja sërish fitoi në Prishtinë.
By Omer Xhaferi
Kur gratë dhe fëmijët iu kundërvunë një përpjekjeje të dhunshme për grusht shtet në vitin 2016. guximi; vendosmëria dhe sakrifica e civilëve të paarmatosur u bënë pjesë kryesore e kujtesës kolektive të Türkiyes.