| albanian
TEMA
Rajoni mund të përballet me mungesë prej mbi 190.000 punëtorësh në pesë vitet e ardhshme
NË FOKUS
Formuesit e baltës: Trashëgimia e gjallë e qeramikës së Iznikut
Nga Sherife Slocum Arslan
Pse heqja dorë nga rrjetet sociale mund të jetë çelësi i lumturisë?
Nga Esra Karataş Alpay
Pse udhëheqësi i burgosur Marwan Barghouti ka kaq shumë rëndësi për kauzën e Palestinës
Nga Murat Sofuoglu
Si arriti Trumpi të realizonte një marrëveshje paqeje për Gazan?
Gjatë gjenocidit izraelit në Gaza, rritje rekord të turistëve izraelitë në Shqipëri
Përtej Titujve
Sasia e ushqimit të shpërdoruar në Ballkan do ta ushqente Gazën për 22 muaj
Dy vjet gjenocid: Punonjësit humanitarë në Gaza përballen me uri dhe vdekje
Pse ringjallja e Hekurudhës së Hixhazit të epokës Osmane ka rëndësi për Türkiyen, Sirinë e Jordaninë
Esra Karataş AlpayEsra Karataş Alpay
Kafeneja në Tiranë me mbishkrim: Rusët dhe Izraelitët nuk janë të mirëseardhur
Nga Jenida Vladi
Shqipëri: Sa është pagesa e kalimit me makinë në autostradat e vendit?
A i miratoi ShBA-ja sulmet izraelite ndaj negociatorëve të paqes të Hamasit në Katar?
Arkitektura që sfidon lartësinë: Minaret më të larta të Ballkanit
Nga Zekirja Mexhiti
Raport: Transformimi digjital i gjelbër rrit efikasitetin në energji, por sjell edhe rreziqe të reja
Türkiye vendos përballë dhe në qendër doktrinën e “Atdheut Blu” me paradën detare në Istanbul
Nga Esra Karataş Alpay
Kush janë kandidatët për Prishtinën në zgjedhjet e 12 tetorit?
By Omer Xhaferi
AUTORËT NË FOKUS
Zekirja Mexhiti
Evi Shkopi
Brenda një dekade 350 shkolla u mbyllën në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni të Veriut
Nata e qëndresës së Türkiyes: Gratë turke që sfiduan grusht shtetin me gjak dhe vendosmëri
By Edibe Beyza Caglar