Rajoni mund të përballet me mungesë prej mbi 190.000 punëtorësh në pesë vitet e ardhshme
Rritja ekonomike e Ballkanit Perëndimor është ngadalësuar gjatë vitit 2025, pasi inflacioni ka çuar në rënie të konsumit, ndërsa pasiguria e shtuar ka kufizuar tregtinë dhe investimet, pavarësisht rritjes solide të pagave dhe kredive.
Opinion
Udhëheqja në një rajon të paqëndrueshëm: Türkiye, NATO-ja dhe sfidat në Kosovë
Udhëheqja e re e Türkiyes mbi Forcën e NATO-s në Kosovë (KFOR) nënvizon rolin e saj si një fuqi stabilizuese në Ballkan, duke treguar gjithashtu edhe përparësitë në ndryshim të NATO-s në mes të konfliktit të vazhdueshëm Rusi–Ukrainë.
Udhëheqja në një rajon të paqëndrueshëm: Türkiye, NATO-ja dhe sfidat në Kosovë
Udhëheqja e re e Türkiyes mbi Forcën e NATO-s në Kosovë (KFOR) nënvizon rolin e saj si një fuqi stabilizuese në Ballkan, duke treguar gjithashtu edhe përparësitë në ndryshim të NATO-s në mes të konfliktit të vazhdueshëm Rusi–Ukrainë.
Më shumë
Kosovë, mbahet Punëtoria e 7-të Ndërkombëtare për Studimet e Dialekteve të Turqishtes së Türkiyes
Punëtoria do të trajtojë tema si: historia, formimi dhe klasifikimi i dialekteve të turqve të Ballkanit; marrëdhëniet e tyre me gjuhët e rajonit, si edhe mbledhja dhe përpunimi i të folmeve të emigrantëve ballkanas të vendosur në Türkiye.
Kosovë, mbahet Punëtoria e 7-të Ndërkombëtare për Studimet e Dialekteve të Turqishtes së Türkiyes
Punëtoria do të trajtojë tema si: historia, formimi dhe klasifikimi i dialekteve të turqve të Ballkanit; marrëdhëniet e tyre me gjuhët e rajonit, si edhe mbledhja dhe përpunimi i të folmeve të emigrantëve ballkanas të vendosur në Türkiye.
Politikë
Video
Derisa Gaza digjet, Bregu Perëndimor po zhduket: dy vite më vonë
04:21
Derisa Gaza digjet, Bregu Perëndimor po zhduket: dy vite më vonë
04:21
Pse njerëzit nuk po besojnë më në asgjë?
01:50
Pse njerëzit nuk po besojnë më në asgjë?
01:50
Aktivistja shqiptare drejt Gazës me shumë mjekë e gazetarë
00:42
Aktivistja shqiptare drejt Gazës me shumë mjekë e gazetarë
00:42
Peshkimi në Lumin Vardar: Sport mes sfidave të ndotjes
02:09
Peshkimi në Lumin Vardar: Sport mes sfidave të ndotjes
02:09
Fëmijët palestinezë, gëzim mes shkatërrimit
00:15
Fëmijët palestinezë, gëzim mes shkatërrimit
00:15
Kosova drejt 12 tetorit: Pse fletëvotime më pak se votues
01:30
Kosova drejt 12 tetorit: Pse fletëvotime më pak se votues
01:30
Darka e Trumpit ndërpritet nga aktivistët pro-Palestinë
00:49
Darka e Trumpit ndërpritet nga aktivistët pro-Palestinë
00:49
Histori & Kulturë
Eksploro