| albanian
RAJONIPOLITIKËTÜRKİYELUFTA NË GAZATEMAOPINION
OBSh-ja: Gaza vazhdon të përballet me uri pavarësisht armëpushimit
Kreu i OBSh-së theksoi se shumë nga kamionët që hyjnë në Gaza tani janë komercialë, gjë që nuk e ndihmon gjendjen pasi njerëzit nuk kanë mundësi të blejnë.
OBSh-ja: Gaza vazhdon të përballet me uri pavarësisht armëpushimit
Putin: Rusia nuk do të përkulet kurrë ndaj presionit të ShBA-së
Vlladimir Putin deklaroi se Rusia nuk do të përkulet kurrë ndaj presionit nga Shtetet e Bashkuara apo të ndonjë vendi tjetër dhe paralajmëroi se përgjigjja ndaj çdo sulmi të kryer thellë në territorin rus do të jetë shumë e ashpër.
Putin: Rusia nuk do të përkulet kurrë ndaj presionit të ShBA-së
Tribunali i Gazës në Istanbul, ekspozohen dëshmi tronditëse që e akuzojnë Izraelin për gjenocid
Në Universitetin e Istanbulit, të mbijetuar dhe akademikë përshkruajnë kolapsin njerëzor dhe juridik në Gaza, duke e cilësuar atë si shkeljen më të rëndë të së drejtës ndërkombëtare që prej vitit 1948.
Tribunali i Gazës në Istanbul, ekspozohen dëshmi tronditëse që e akuzojnë Izraelin për gjenocid
Rajoni mund të përballet me mungesë prej mbi 190.000 punëtorësh në pesë vitet e ardhshme
Formuesit e baltës: Trashëgimia e gjallë e qeramikës së Iznikut
Pse heqja dorë nga rrjetet sociale mund të jetë çelësi i lumturisë?
Stuhia Benjamin godet Francën, mbi 100 mijë shtëpi mbeten pa energji elektrike
Rreth 2.000 shtëpi mbetën gjithashtu pa energji pasi stuhia goditi edhe Anglinë Lindore.
Stuhia Benjamin godet Francën, mbi 100 mijë shtëpi mbeten pa energji elektrike
Opinion
opinion
author
Bulent Durgun
Hursit Dingil
Avi Shlaim
Nga Muhammad Shehada
Nga Dr Dan Steinbock
Trump pritet të vendosë së shpejti për lirimin e liderit palestinez Marwan Barghouti
Barghouti është një nga figurat kryesore të lëvizjes Fatah, shpesh i quajtur “Mandela palestinez” për ndikimin dhe aftësitë e tij udhëheqëse.
Trump pritet të vendosë së shpejti për lirimin e liderit palestinez Marwan Barghouti
Më shumë
Trump paralajmëron Izraelin: Nëse anekson Bregun Perëndimor, humbet gjithë mbështetjen e ShBA-së
Politikë
ShBA-ja i bën thirrje KS-OKB-së t'i mbështesë përpjekjet për t'i lehtësuar sanksionet ndaj Sirisë
Nicolas Sarkozy shkon në burg, një precedent historik për një president francez
Presidenti i ShBA-së: Armëpushimi në Gaza mbetet në fuqi pavarësisht sulmeve izraelite
Trump: Ukraina duhet të “ndalet në vijat e frontit” dhe t’i japë fund luftës me Rusinë
Video
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2025/10/21/67580757d980f9a38b2020af/image/7019cf3e839e56217e41e1bafba654c842ac1ef9a769c60f827e3a1f37f6de04.jpg
Derisa Gaza digjet, Bregu Perëndimor po zhduket: dy vite më vonë
04:21
Pse njerëzit nuk po besojnë më në asgjë?
01:50
Aktivistja shqiptare drejt Gazës me shumë mjekë e gazetarë
00:42
Peshkimi në Lumin Vardar: Sport mes sfidave të ndotjes
02:09
Fëmijët palestinezë, gëzim mes shkatërrimit
00:15
Kosova drejt 12 tetorit: Pse fletëvotime më pak se votues
01:30
Darka e Trumpit ndërpritet nga aktivistët pro-Palestinë
00:49
Tema
Pse udhëheqësi i burgosur Marwan Barghouti ka kaq shumë rëndësi për kauzën e Palestinës
Histori & Kulturë
Në Shkup fillon "Kongresi i kërkimeve urbane"
Portret i rrallë osman nga Osman Hamdi Beu në ankand për 1,5 milion dollarë
Emine Erdoğan merr pjesë në eventin “Një Zemër për Palestinën” të organizuar në solidaritet me Gazën
Shkrimtari hungarez Laszlo Krasznahorkai fiton Çmimin Nobel në Letërsi për vitin 2025
Podcast
Lajmet blic | 22 tetor 2025
02:16
Lajmet blic | 22 tetor 2025
Lajmet Blic| 23 tetor
01:58
Lajmet Blic| 23 tetor
Ngritja e industrisë turke të mbrojtjes
05:21
Ngritja e industrisë turke të mbrojtjes
Cilat shtete posedojnë armë bërthamore?
06:15
Cilat shtete posedojnë armë bërthamore?
A ndikon emri yt në fatin tënd?
06:54
A ndikon emri yt në fatin tënd?
Eksploro
Istanbul, nis vendimi i "Tribunalit të Gazës" për krimet e Izraelit
Në Bruksel fillon Samiti i Liderëve të BE-së
Media izraelite: Nënpresidenti amerikan kërkoi nga Netanyahu që t’i japë “një shans” armëpushimit
Petro i përgjigjet Trumpit: Do të kërkoj mbrojtje ligjore në ShBA pas akuzave për trafik droge
Venezuela pretendon se zotëron 5.000 raketa ruse, ndërsa Trump po shqyrton një ndërhyrje ushtarake
Samiti i Procesit të Berlinit, Rama takon në Londër kryeministrin britanik
BE-ja miraton sanksione të reja ndaj Moskës, synon bankat ruse
OKB-ja: Mbi 61 milionë ton mbeturina të lëna nga sulmet 2-vjeçare izraelite në Gaza
Meta pushon nga puna 600 punonjës në njësinë e inteligjencës artificiale
Zelenskyy: Nuk do të bëjmë lëshime për çështjen territoriale
Presidenti turk Erdoğan takohet me Sulltanin e Omanit në Maskat
Kryeministri Kurti takoi në Londër ministrin francez të deleguar për Evropën, Benjamin Haddad
Mickoski takon kryeministrin britanik Starmer në Londër për forcimin e bashkëpunimit dypalësh
Mbi 100 mijë punëtorë në Zelandën e Re protestojnë për paga dhe kushte pune
Java e Inovacionit Pyjor të Istanbul diskuton programet ndërkombëtare të partneritetit