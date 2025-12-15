| Ellinika
Τροχαίο ατύχημα με σχολικό λεωφορείο στην Κολομβία: 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
Το λεωφορείο ταξίδευε από την πόλη της Καραϊβικής, Τολού προς το Μεντεγίν μετά από μια σχολική εκδρομή και μετέφερε μαθητές από το Λύκειο Αντιοκένο.
Η αστυνομία της Αυστραλίας ταυτοποίησε τους ενόπλους στην παραλία Μπόνταϊ
Ο μεγαλύτερος σε ηλικία ύποπτος έπεσε νεκρός επιτόπου, ενώ ο γιος του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσαν οι αρχές.
ΠΟΥ: Οι ισχυρές βροχοπτώσεις στoίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 10 άτομα στη Γάζα το τελευταίο 24ωρο
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνεχίζει να αντιμετωπίζει εμπόδια στην παράδοση αντιδραστηρίων εργαστηρίου και διαγνωστικού εξοπλισμού στη Γάζα. Σημειώνεται ότι πολλά είδη έχουν απορριφθεί στην είσοδο αφού ταξινομήθηκαν ως διπλής χρήσης.
To Ισραήλ πραγματοποιεί επιδρομές στη Ραμάλλα, τη Βηθλεέμ και την Ιεριχώ κατά τη διάρκεια της νύχτας
Οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν νυχτερινές επιδρομές σε αρκετές κατεχόμενες πόλεις της Δυτικής Όχθης.
Η Ρωσία χαιρετίζει τις προσπάθειες της Τουρκίας στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία
Η Ρωσία εκτιμά τον ρόλο της Τουρκίας στην προώθηση της ειρήνης στην Ουκρανία και χαιρετίζει τις δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν για συνέχιση των διαμεσολαβητικών προσπαθειών.
Το Ισραήλ συνεχίζει τις παραβιάσεις της εκεχειρίας πλήττοντας τα νότια και ανατολικά του Λιβάνου
Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι στόχευσε τις υποδομές της Χεζμπολάχ παρά την ενός έτους εκεχειρία που θα τερμάτιζε τις εχθροπραξίες μεταξύ των γειτονικών χωρών.
