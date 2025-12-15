ΠΟΥ: Οι ισχυρές βροχοπτώσεις στoίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 10 άτομα στη Γάζα το τελευταίο 24ωρο
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνεχίζει να αντιμετωπίζει εμπόδια στην παράδοση αντιδραστηρίων εργαστηρίου και διαγνωστικού εξοπλισμού στη Γάζα. Σημειώνεται ότι πολλά είδη έχουν απορριφθεί στην είσοδο αφού ταξινομήθηκαν ως διπλής χρήσης.
OPINION
Ο Τραμπ είπε ότι οι Ευρωπαίοι τον βλέπουν πλέον ως ηγέτη τους
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη αναζητούν την καθοδήγηση της χώρας του και ότι τον αντιμετωπίζουν ως κεντρικό πρόσωπο της πολιτικής τους.