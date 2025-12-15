Premierul australian cere legi mai stricte privind armele de foc după ce 15 persoane au fost ucise într-un atac armat la Sydney
Prim-ministrul Anthony Albanese afirmă că permisele pentru arme de foc nu ar trebui să fie valabile „pe viață”, după ce 15 persoane au fost ucise într-un atac armat în masă la un festival evreiesc.
Doi morți și opt studenți răniți grav într-un atac armat la Universitatea Brown din SUA
„Pot confirma că două persoane au decedat în această după-amiază, iar alte opt se află în stare critică, deși stabilă”, a declarat Brett Smiley, primarul orașului Providence, Rhode Island.