Premierul australian cere legi mai stricte privind armele de foc după ce 15 persoane au fost ucise într-un atac armat la Sydney
Prim-ministrul Anthony Albanese afirmă că permisele pentru arme de foc nu ar trebui să fie valabile „pe viață”, după ce 15 persoane au fost ucise într-un atac armat în masă la un festival evreiesc.
SUA și Ucraina discută despre pace și economie în cadrul unei întâlniri de 5 ore la Berlin
S-au înregistrat progrese semnificative, iar delegațiile urmează să se întâlnească din nou luni, potrivit unui comunicat emis după reuniune.
Poliția australiană a stabilit că autorii atacului armat de la Bondi Beach erau tată și fiu
Suspectul mai în vârstă a fost ucis la fața locului, iar fiul său se află în stare critică la spital, au declarat oficialii.
Australia califică incidentul de la plaja Bondi drept „atac terorist” asupra comunității evreiești
Poliția a declarat că bărbați înarmați au deschis focul asupra unei mulțimi adunate pe plaja populară, ucigând cel puțin 16 persoane și rănind alte aproximativ 40.
Peste 100 de deținuți eliberați de Belarus au fost trimiși în Ucraina
Belarus eliberează 123 de deținuți după ce un trimis al SUA a declarat anterior că Washington ridică sancțiunile asupra potasiului din Belarus.
Kallas avertizează că lipsa concesiilor rusești ar putea alimenta războaie viitoare dincolo de Ucraina
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas spune că sunt necesare concesii, fie că este vorba de limitarea armatei Moscovei, fie de reducerea bugetului său militar.
