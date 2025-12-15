| Romana
ECONOMIE

Tendințele economice, piețe financiare, inovații și impactul acestora la nivel global și regional.

Siria și Arabia Saudită semnează acorduri în domeniul petrolului și gazelor naturale
Compania petrolieră siriană de stat a semnat patru acorduri cu companii saudite, potrivit mass-media locale.
Siria și Arabia Saudită semnează acorduri în domeniul petrolului și gazelor naturale
Industria auto europeană solicită UE să amâne interdicția privind benzina și motorina din 2035
Creșterea importurilor de vehicule electrice chinezești amenință industria auto europeană, în timp ce producătorii solicită ajustări pragmatice ale interdicției din 2035.
Industria auto europeană solicită UE să amâne interdicția privind benzina și motorina din 2035
Putin și Modi discută despre comerț și războiul din Ucraina la reuniunea de la New Delhi
Întâlnirea are loc într-un moment în care New Delhi este angajat în discuții cu SUA în vederea reducerii tarifelor punitive impuse de președintele Donald Trump asupra mărfurilor indiene, ca urmare a achizițiilor de petrol rusesc de către India.
Putin și Modi discută despre comerț și războiul din Ucraina la reuniunea de la New Delhi
OPINII
opinion
Airbus reduce ținta de livrare a aeronavelor comerciale pentru 2025 din cauza unei defecțiuni în fuzelaj
Airbus pregătește inspecții ale modelului A320, în contextul în care defectul fuzelajului afectează livrările.
Airbus reduce ținta de livrare a aeronavelor comerciale pentru 2025 din cauza unei defecțiuni în fuzelaj
Economia Türkiye accelerează cu o creștere record de 3,7% și un boom turistic
Președintele turc subliniază dinamica economică, creșterea veniturilor din turism, parteneriatele africane în expansiune și noile progrese în domeniul apărării.
Economia Türkiye accelerează cu o creștere record de 3,7% și un boom turistic
Türkiye va începe explorarea petrolului și gazelor în cinci câmpuri din Pakistan în 2026
Acordurile semnate între cele două țări acordă companiei turce TPAO drepturi de explorare în cinci câmpuri pakistaneze, deschizând calea pentru studii seismice, foraje și cooperare extinsă în domeniul energiei și mineritului, începând de anul viitor.
Türkiye va începe explorarea petrolului și gazelor în cinci câmpuri din Pakistan în 2026