Putin și Modi discută despre comerț și războiul din Ucraina la reuniunea de la New Delhi
Întâlnirea are loc într-un moment în care New Delhi este angajat în discuții cu SUA în vederea reducerii tarifelor punitive impuse de președintele Donald Trump asupra mărfurilor indiene, ca urmare a achizițiilor de petrol rusesc de către India.
UE convine să înceteze importurile de gaz rusesc până în 2027
Conform acordului, interdicțiile pe termen scurt privind GNL vor intra în vigoare în 2026, urmate de restricții privind conductele, iar contractele pe termen lung vor expira până la sfârșitul anului 2027, în conformitate cu noile norme ale UE.
Türkiye va începe explorarea petrolului și gazelor în cinci câmpuri din Pakistan în 2026
Acordurile semnate între cele două țări acordă companiei turce TPAO drepturi de explorare în cinci câmpuri pakistaneze, deschizând calea pentru studii seismice, foraje și cooperare extinsă în domeniul energiei și mineritului, începând de anul viitor.