Israel va legaliza 19 așezări în Cisiordania ocupată în cadrul unui nou plan
Măsura vine în urma unei propuneri a ministrului extremist al finanțelor, Smotrich, care include noi situri și așezări desființate anterior, potrivit presei locale.
Ploile torențiale ucid cel puțin 10 persoane în Gaza în ultimele 24 de ore
OMS continuă să se confrunte cu obstacole în livrarea reactivilor de laborator și echipamentelor de diagnostic către Gaza, notând că multe aprovizionări au fost refuzate la intrare după ce au fost clasificate ca articole cu dublă utilizare.