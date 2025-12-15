| Romana
Garanțiile bilaterale de securitate reprezintă un „compromis” pentru aderarea Ucrainei la NATO
Președintele Ucrainei spune că Kievul urmărește acum garanții de securitate bilaterale „pentru a preveni o nouă agresiune din partea Rusiei”.
Legendarul regizor Rob Reiner și soția sa găsiți morți în locuința din Los Angeles
Reiner a fost unul dintre cei mai influenți regizori ai generației sale, cunoscut pentru clasicele iubite precum „The Princess Bride”, „When Harry Met Sally” și „This Is Spinal Tap”.
Poliția australiană a stabilit că autorii atacului armat de la Bondi Beach erau tată și fiu
Suspectul mai în vârstă a fost ucis la fața locului, iar fiul său se află în stare critică la spital, au declarat oficialii.
Australia califică incidentul de la plaja Bondi drept „atac terorist” asupra comunității evreiești
Poliția a declarat că bărbați înarmați au deschis focul asupra unei mulțimi adunate pe plaja populară, ucigând cel puțin 16 persoane și rănind alte aproximativ 40.
Ploile torențiale ucid cel puțin 10 persoane în Gaza în ultimele 24 de ore
OMS continuă să se confrunte cu obstacole în livrarea reactivilor de laborator și echipamentelor de diagnostic către Gaza, notând că multe aprovizionări au fost refuzate la intrare după ce au fost clasificate ca articole cu dublă utilizare.
Inundațiile ucid peste 1.000 de persoane, în timp ce Indonezia se pregătește pentru un bilanț în creștere
Ploile torențiale declanșează unul dintre cele mai devastatoare dezastre din ultimii ani, strămutând peste un milion de persoane și punând la încercare eforturile de ajutor în nordul Indoneziei.
