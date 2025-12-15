| Romana
Inundațiile ucid peste 1.000 de persoane, în timp ce Indonezia se pregătește pentru un bilanț în creștere
Ploile torențiale declanșează unul dintre cele mai devastatoare dezastre din ultimii ani, strămutând peste un milion de persoane și punând la încercare eforturile de ajutor în nordul Indoneziei.
Un cutremur de 6,7 grade a lovit regiunea de nord-est a Japoniei, fiind emis un avertisment de tsunami
Seismul este cel mai recent dintr-o serie de cutremure care au lovit aceeași regiune din Japonia în ultimele câteva zile.
Bilanțul inundațiilor din Asia depășește 1700 de morți, sute de persoane sunt date dispărute
Peste 3,2 milioane de persoane sunt afectate în mai multe țări asiatice, cu peste 1 milion de indonezieni relocați din provinciile de nord.
Inundațiile din Vietnam ucid doi oameni, în timp ce țara este lovită de zeci de alunecări de teren
Dezastrele naturale din acest an au lăsat peste 400 de persoane moarte sau dispărute în Vietnam și au cauzat daune de peste 3,6 miliarde de dolari, potrivit Ministerului Mediului din țară.
Trump consideră că schimbările climatice sunt o „farsă”
Experți din peste 100 de țări s-au adunat la Paris pentru a începe următoarea evaluare a IPCC (Grupul interguvernamental de experți în evoluția climei), pe fondul creșterii dezinformării și al tensiunilor politice.
Cursă pentru a ajuta supraviețuitorii inundațiilor din Asia, în timp ce bilanțul se apropie de 1.200
Organizațiile umanitare au declarat că lucrează pentru a transporta provizii în zonele afectate, avertizând că piețele locale erau deja epuizate de provizii esențiale, iar prețurile se triplaseră.
