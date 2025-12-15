Avertizările de precipitații continuă, în timp ce inundațiile din Sumatra au ucis 442 de persoane

Duminică, Agenția Națională pentru Gestionarea Dezastrelor a declarat că numărul deceselor cauzate de inundațiile și alunecările de teren în curs din Sumatra a ajuns la 442, cu 402 de persoane încă dispărute.