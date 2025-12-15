OPINII
Japonia dezvăluie un plan pentru a crește utilizarea inteligenței artificiale la 80% din populație
Planul guvernamental include atragerea a aproape 6,4 miliarde de dolari în investiții private pentru a stimula cercetarea în domeniul inteligenței artificiale și tehnologia internă.
Nvidia dezvoltă tehnologie de localizare a cipurilor pentru a combate contrabanda cu procesoare AI
Software-ul, care nu a fost încă lansat, ar permite operatorilor centrelor de date să verifice unde funcționează GPU-urile de ultimă generație, răspunzând astfel presiunii crescânde din partea Washingtonului și declanșând o anchetă la Beijing.