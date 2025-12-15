| Romana
ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE

Noutăți, descoperiri și inovații din sfera științei, tehnologiei și mediului.

Racheta balistică Tayfun, produsă în Türkiye, efectuează cu succes testul de lansare
Sistemul balistic cu rază lungă de acțiune produs în țară, aflat acum în producție în masă, a trecut cu succes încă un test, iar oficialii au declarat că programul consolidează capacitatea de descurajare a Türkiye.
Racheta balistică Tayfun, produsă în Türkiye, efectuează cu succes testul de lansare
Taiwan deschide o nouă facilitate cloud, promovând planul insulei privind „IA suverană”
Noua facilitate cloud din Tainan are ca scop consolidarea avantajului tehnologic al Taiwanului, în timp ce sprijină dezvoltarea globală a inteligenței artificiale prin capacitate de calcul extinsă.
Taiwan deschide o nouă facilitate cloud, promovând planul insulei privind „IA suverană”
Provincia Șanlıurfa din Türkiye va găzdui evenimentul major de tehnologie și aviație TEKNOFEST
Evenimentul de cinci zile va începe pe 30 septembrie 2026, a declarat Selçuk Bayraktar, președintele Consiliului de Administrație al Fundației Echipa Tehnologică a Türkiye.
Provincia Șanlıurfa din Türkiye va găzdui evenimentul major de tehnologie și aviație TEKNOFEST
OPINII
opinion
Oameni de știință japonezi premiați cu Nobel pentru medicină și chimie
Shimon Sakaguchi și Susumu Kitagawa, ambii în vârstă de 74 de ani, primesc premii în două domenii separate în același an.
Oameni de știință japonezi premiați cu Nobel pentru medicină și chimie
Nvidia dezvoltă tehnologie de localizare a cipurilor pentru a combate contrabanda cu procesoare AI
Software-ul, care nu a fost încă lansat, ar permite operatorilor centrelor de date să verifice unde funcționează GPU-urile de ultimă generație, răspunzând astfel presiunii crescânde din partea Washingtonului și declanșând o anchetă la Beijing.
Nvidia dezvoltă tehnologie de localizare a cipurilor pentru a combate contrabanda cu procesoare AI
Președintele Agenției Spațiale Turce ales în fruntea Organizației de Cooperare Spațială Asia-Pacific
Yusuf Kıraç devine primul oficial turc care conduce APSCO, subliniind accelerarea eforturilor Ankarei în diplomația spațială globală și guvernanța multilaterală.
Președintele Agenției Spațiale Turce ales în fruntea Organizației de Cooperare Spațială Asia-Pacific