Tregimi nuk filloi më 7 tetorSulmi brutal i Izraelit në Gazën e Palestinës ka tronditur botën, gjatë një viti sulmi brutal, duke lënë 41.000 palestinezë të vdekur dhe shumë të tjerë të plagosur ose të zhdukur nën rrënoja.
Fidan për armëpushimin e Gazës Në një intervistë ekskluzive, Ministri i Jashtëm i Türkiyes, Hakan Fidan, flet për momentin kritik të luftës në Gaza, duke diskutuar armiqësinë e vazhdueshme të Izraelit dhe armëpushimin e brishtë.
I penduari që dëshironte ta hedhë në erë xhaminëI penduari që dëshironte ta hedhë në erë xhaminë
Grusht shteti i mposhtur i 15 korrikut në Türkiye15 korriku shënon tetë vjet që kur qytetarët heroikë të Türkiyes mposhtën një përpjekje për grusht shtet të orkestruar nga organizata terroriste FETO. Ja momentet kryesore që formësuan natën e sfidës
Bomba që ndryshoi botën: Historia e Hiroshimës dhe NagasakitMë 6 gusht 1945, Shtetet e Bashkuara hodhën armën e parë bërthamore të përdorur ndonjëherë në një luftë, mbi qytetin japonez të Hiroshimës.
Bota
Gaza: Një “version i vërtetë i Squid Game”“Nuk e keni parë versionin e vërtetë të ‘Squid Game’ që po ndodh këtu, në Gaza.”
Plani gjenocidal i Izraelit zhvendoset Herët në mëngjes më 28 gusht forcat izraelite filluan bastisje, gjatë së cilës u vranë të paktën nëntë palestinezë. Qindra ushtarë izraelitë me mbështetjen e avionëve, dronëve dhe buldozerë sulmuan pjesën veriore të Bregut Perëndimor të okupuar - Jen
Xhamia e vetme në Evropë në një ishull lumi Një xhami në lumin Una të Bosnjë e Hercegovinës është xhamia e vetme në Evropë që është ndërtuar në një ishull lumi.
Ikja nga Cionismi - Zërat Herbenj për drejtësiDokumentari ekskluziv nga TRT World "Ikja nga Sionizmi: Zërat hebrenj për drejtësi" ekspozon se si ideologjia sioniste është rrënjosur thellë në shoqërinë izraelite, duke përdorur frikën për ta mbajtur kontrollin.
Katastrofa e shekullit“Kur krahasohet globalisht, kjo ishte me të vërtetë fatkeqësia e shekullit.”
Më 6 shkurt 2023, Türkiye u godit nga një nga fatkeqësitë e saj më shkatërruese - tërmetet e dyfishta me magnitudë 7,8 dhe 7,5, të cilët morën jetën e mbi 50.000 njerëzve.
Në terren
Aroma e gështenjave dhe ngjyrat e vjeshtësNë pyjet e Leshnicës, vjeshta sjell jo vetëm ngjyrat e arta, por edhe punën e mundimshme të mbledhjes së gështenjave.
Qilimat tradicional: ngjyra që marrin formë në tezgjahZana Hoxha është një nga zërat e rrallë që mban gjallë zanatin tradicional të qilimbërjes në Shqipëri. Që nga fëmijëria, ajo ka trashëguar artin e punimit të qilimave, duke i dhënë jetë çdo fijeje me durim dhe përkushtim.
Trashëgimia e gjallë e Çarshisë së VjetërIlço Trajkovski është mjeshtër i kapelave, i cili që në moshë të vogël, ndoqi rrugën e babait të tij dhe u bë mjeshtër në moshën 18 vjeçare. Puna e tij nuk është vetëm zanat, por një formë arti që ruan traditën dhe identitetin e Çarshisë.
Peshkimi në Lumin Vardar: Sport mes sfidave të ndotjesNjë ditë pranë lumit Vardar na zbulon jetën e peshkatarëve që ruajnë pasionin e tyre ndërsa sfidojnë ndotjen e ujërave. Rrahim Akteshi dhe kolegët e tij tregojnë se peshkimi është sport, durim dhe forcë.
Këpucët artizanale, kur çdo hap tingëllon ndrysheKreshnik Cena është këpucëtar artizan nga Tirana, i cili prej më shumë se 25 vitesh ushtron këtë zanat me përkushtim. Ai punon këpucë artizanale prej lëkure viçi, me materiale cilësore italiane dhe turke, duke ndjekur çdo proces.
"Liri për çlirimtarët", ne Shkup u protestua për ish-krerët Pas protestave në Prishtinë, Tiranë dhe diasporë, sot edhe Shkupi iu bashkua zërit të mbështetjes për ish-krerët e UÇK-së që po gjykohen në Hagë. Qytetarët kërkojnë drejtësi dhe lirimin e tyre, ndërsa procesi gjyqësor ndodhet në fazat përfundimtare.
Historitë tona
Fadil Berisha për TRT Balkan: "Artin e mora nga nëna"Fotografi shqiptar me famë botërore Fadil Berisha në një intervistë për TRT Balkan ndau copëza nga jeta e tij që kur emigruan familjarisht drejt Amerikës, e deri te disa nga momentet më të lumtura të karrierës së tij.
Shqiptarët e Türkiyes: Rrëfimi i jorganxhinjëve nga ShkupiVëllezërit Zeneli, sot të njohur si Deniz, janë lindur e rritur në Istanbul, por rrënjët i kanë nga Shkupi dhe Kaçaniku. Prindërit e tyre emigruan në vitin 1957 dhe vetëm dy vjet më vonë hapën punishten e jorganëve.
Shqiptarët e Türkiyes: Rrëfimi i XhelalitXhelal Balkan është një ndër shqiptarët e Türkiyes, familja e të cilit u shpërngul nga Kumanova e Maqedonisë së Veriut në vitin 1960.
Në një rrëfim për TRT Balkan, Xhelali ndau historinë e jetës së tij.
Një fiqo e restauruar zgjon nostalgji në rrugët e Shkupit“Fiqot” e vjetra rrallë shihen në rrugët e Shkupit, por ka një model që nuk është për "skrap". Restauruar me dorë për t’iu përshtatur kohëve moderne, sjell nostalgji dhe kujtime të së shkuarës.
Copëza nga rrëfimet e shqiptarëve të IzmiritBornova, një nga lagjet më të vjetra të Izmirit, është shtëpia e mijëra shqiptarëve të ardhur në periudha të ndryshme si rrjedhojë e luftërave.
Përmes rrëfimeve të tyre zbulojmë historinë e migrimit, ruajtjen e gjuhës dhe kulturës ndër breza.
Premiera e filmit të TRT-së: Shëlbimi i ShenjtëDuke ekspozuar grupet e vijës së ashpër të Izraelit dhe mendësinë koloniale, "Shëlbimi i Shenjtë" i TRT-së debutoi në Kinemanë Atlas në Istanbul.
Shpjegime
2026-a, vit vendimtar për ish-krerët e UÇK-së në HagëGjykimi pesëvjeçar ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Dhomat e Specializuara në Hagë po hyn në fazën përfundimtare, pas mbylljes së dëshmive dhe paraqitjes së provave nga Prokuroria dhe mbrojtja.
Ana befasuese pozitive e vitit 2025Nga ndalimi i luftës në Gaza, te rregullimi historikisht i sigurt i trafikut në Helsinki, deri te rikuperimi i shtresës së ozonit dhe ulja e suksesshme në Hënë, ky vit tregoi se përparimi është i mundur.
Paraja elektronike dhe kriptomonedha:Dy koncepte të ndryshmeKriptomonedhat kanë nisur të përdoren që nga viti 2009, me paraqitjen e Bitcoin-it, monedhës së parë digjitale të decentralizuar.
“2025” – Viti i shpërthimit të inteligjencës artificialeViti 2025 u shënua si viti i shpërthimit të inteligjencës artificiale.
Nga asistenti personal digjital te analiza e të dhënave dhe krijimi i përmbajtjeve, AI transformoi jetën e përditshme, punën dhe industrinë, duke ofruar efikasitet, inovacion,
Përmbledhje e vitit 2025: Ngjarjet kryesore në rajonViti 2025 u mbyll si një vit i ngarkuar politikisht në gjithë rajonin, me kriza institucionale, tensione të brendshme dhe sfida sociale, por edhe me hapa të kufizuar drejt integrimit evropian.
Lufta e Ftohtë ShBA-Venezuelë: Çfarë po ndodh në të vërtetë?Marrëdhëniet ShBA–Venezuelë kanë hyrë në një fazë kritike tensionesh, ku sanksionet, ndërhyrjet ushtarake dhe akuzat publike po rikthejnë retorikën e Luftës së Ftohtë.