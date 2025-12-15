| Romana
Palestina este eliminată din Cupa Arabă în urma înfrângerii cu 2-1 în fața Arabiei Saudite
Sami al-Dosari inspiră victoria Arabiei Saudite, în timp ce Palestina este eliminată cu ceea ce analiștii numesc o performanță „curajoasă și onorabilă”.
Palestina conduce Grupa A după o remiză surprinzătoare cu Tunisia în Cupa Arabă
Palestina preia controlul Grupei A, în timp ce Tunisia se confruntă cu o presiune în creștere.
Palestina surprinde Qatarul cu un gol victorios în prelungirile de la deschiderea Cupei Arabe
Golul marcat în propria poartă de către Sultan Al Brake în finalul meciului asigură o victorie surprinzătoare în prima zi a campionatului.
India câștigă prima Cupa Mondială T20 din istorie la cricket pentru femei nevăzătoare
India învinge Nepalul și câștigă prima ediție a Cupei Mondiale T20 pentru femei nevăzătoare, marcând o etapă importantă pentru incluziune, reprezentare și dezvoltarea cricketului pentru femeile nevăzătoare la nivel mondial.
Türkiye avansează în play-off-ul FIFA 2026 după egalul 2-2 cu Spania
Golurile echipei turce au fost primele două goluri primite de Spania în calificări, iar meciul a marcat primul egal al Spaniei.
Fanii transformă meciul Palestina - Țara Bascilor într-o demonstrație de sprijin pentru palestinieni
Fanii scandează sloganuri pro-Palestina, flutură steaguri și bannere palestiniene pe stadionul San Mames din Bilbao pentru a-și exprima sprijinul față de palestinieni în timpul meciului.
