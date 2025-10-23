| albanian
Meta pushon nga puna 600 punonjës në njësinë e inteligjencës artificiale
Nga këto masa do të preken punonjësit në departamentet e infrastrukturës së AI-së, njësinë e kërkimeve themelore për AI dhe rolet e lidhura me produktet.
Balluku: Partneriteti Shqipëri-Türkiye i ndërtuar mbi vizionin për zhvillim dhe stabilitet në rajon
Në Tiranë po mbahet Forumi i Investimeve Shqipëri-Türkiye, ku i pranishëm është edhe zëvendëspresidenti i Türkiyes, Cevdet Yılmaz dhe zyrtarë të tjerë nga të dy vendet.
Google ndërt­on në Indi qendrën më të madhe të inteligjencës artificiale jashtë ShBA-së
Google do të ndërtojë në Visakhapatnam, një qytet port në shtetin indian Andhra Pradesh, një qendër IA-je i cili ka kapacitet energjie prej 1 gigavat dhe që ofron infrastrukturë gjigande dhe fuqi të lartë përpunimi.
Rama: Shqipëria renditet e 18-ta në botë për sigurinë kibernetike
Me këtë arritje, Shqipëria renditet në mesin e 20 vendeve më të sigurta në botë në fushën e mbrojtjes kibernetike, duke u pozicionuar si një histori suksesi në rajon.
Samiti i 11-të Botëror Hallall 2025 do të bashkojë aktorët globalë të ushqimit në Istanbul
Eventi do të bashkojë aktorët globalë përmes zonës së veçantë ushqimore H-FOOD dhe do të ofrojë perspektivë të re për kompanitë turke që operojnë në sektorin ushqimor.
ID-ja digjitale do të bëhet e detyrueshme për punë në Mbretërinë e Bashkuar
Kryeministri Keir Starmer tha se skema e re do ta bënte më të vështirë punën e paligjshme në Mbretërinë e Bashkuar.
