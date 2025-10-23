| bhsc
Trump će se sastati s kineskim predsjednikom Xijem u Južnoj Koreji na kraju azijske turneje
Predsjednici SAD-a i Kine sastat će se na marginama Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Južnoj Koreji.
Putin: Rusija se nikada neće pokoriti pritisku SAD-a
Putin je rekao da su američke sankcije bile "ozbiljne", ali ne dovoljno snažne da značajno utiču na rusku ekonomiju.
Bijela kuća saopštila da je Trump pomilovao osnivača Binancea Changpenga Zhaoa
"Predsjednik Trump iskoristio je svoja ustavna ovlaštenja izdavanjem pomilovanja za gospodina Zhaoa, kojeg je Bidenova administracija procesuirala u svom ratu protiv kriptovaluta", naveli su iz Bijele kuće.
Emil Avdaliani
Smotrich povukao uvredljive komentare protiv Saudijske Arabije
Moja izjava o Saudijskoj Arabiji bila je zaista neuspješna i žalim zbog uvrede koju je izazvala, rekao je Smotrich.
Trump kaže da će donijeti odluku o oslobađanju palestinskog lidera Marwana Barghoutija
Američki predsjednik kaže da Mahmoud Abbas vjerovatno neće biti dio budućeg palestinskog rukovodstva.
FBI uhapsio NBA igrače i trenere zbog sportskog klađenja i ilegalnih kockarskih shema
Vlasti su u koordiniranoj akciji optužile više od 30 osoba u saveznih 11 država.
