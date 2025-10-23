| bhsc
TEME
UN: Više od 30 miliona ljudi u Sudanu treba hitnu pomoć
Izdvojeno
Ilegalne migracije: Evropska unija jača saradnju s Egiptom
Predsjednički izbori u TRNC-u označavaju raskrsnicu između federacije i vizije dviju država
"Sve što je ostalo od tebe": epska, ali intimna parabola o Palestini
Održavanje težine nakon injekcija za mršavljenje uključuje i doživotnu terapiju
Arheolozi otkrili 60 grobnica starih 2.200 godina u zapadnom dijelu Turkiye
IZA NASLOVA
UN Women: Više od milion žena i djevojčica u Gazi i dalje treba pomoć u hrani
Izrael ne želi biti izopćenik, ali – primirje u Gazi nije mu popravilo imidž
Zašto su muslimanske i arapske zemlje ključne za trajni mir u Gazi?
Manje ekrana, više sreće: Kako distanca od društvenih mreža može donijeti mir
Učenici u Gazi: Sreća isprepletena s tugom nakon dvogodišnje pauze zbog genocida
Neobičan festival drevnog nigerijskog grada – svjetske prijestolnice blizanaca
Povratak Hidžaske željeznice: Zašto je njena obnova danas toliko važna?
Fosili iz Srbije i sveta u Nišu svedoče o životu na Zemlji kroz milione godina
Jug Gaze razoren: Hitna obnova ključ za novi početak
Zašto je zatočeni lider Marwan Barghouti toliko važan za palestinsku borbu?
By Murat Sofuoglu
IZDVOJENI AUTORI
Devet glavnih laži koje je Izrael promovirao nakon 7. oktobra 2023. kako bi opravdao genocid u Gazi