UN: Više od 30 miliona ljudi u Sudanu treba hitnu pomoć
Više od 260.000 ljudi, među njima 130.000 djece, već 16 mjeseci živi pod opsadom koju su nametnule RSF snage u gradu El-Fasheru, prijestonici Sjevernog Darfura.
Ilegalne migracije: Evropska unija jača saradnju s Egiptom
Prema podacima UN-a, u Egiptu trenutno boravi više od milion izbjeglica. EU se oslanja na to da će oni ostati u toj zemlji i želi s Egiptom uspostaviti saradnju kako bi to i ostvarila. Ovu politiku oštro kritikuju aktivisti za ljudska prava.
Predsjednički izbori u TRNC-u označavaju raskrsnicu između federacije i vizije dviju država
Izborna utrka između Ersina Tatara i Tufana Erhurmana ističe dvije različite vizije, ali s istim ciljem – osigurati pravedna prava kiparskih Turaka.
"Sve što je ostalo od tebe": epska, ali intimna parabola o Palestini
Film palestinsko-američke rediteljice Cherien Dabis prikazuje sedam decenija raseljavanja i istrajnosti kroz priču jedne porodice, obuhvatajući širu palestinsku borbu.
Održavanje težine nakon injekcija za mršavljenje uključuje i doživotnu terapiju
Lijekovi za mršavljenje koji se daju injekcijom mnogima su pomogli u smanjenju tjelesne mase, ali održavanje postignute težine može biti teži dio koji često zahtijeva dugotrajnu, ponekad i doživotnu terapiju lijekovima.
Arheolozi otkrili 60 grobnica starih 2.200 godina u zapadnom dijelu Turkiye
„U grobnicama smo otkrili brojne hamajlije, talismane i kamenje za koje se vjerovalo da imaju ljekovita svojstva“, rekao je arheolog.
UN Women: Više od milion žena i djevojčica u Gazi i dalje treba pomoć u hrani
Izrael ne želi biti izopćenik, ali – primirje u Gazi nije mu popravilo imidž
Zašto su muslimanske i arapske zemlje ključne za trajni mir u Gazi?
Manje ekrana, više sreće: Kako distanca od društvenih mreža može donijeti mir
Psiholozi upozoravaju na negativan utjecaj upoređivanja na društvenim mrežama. „U početku, kad sam se odjavila s mreža, bilo je kao da sam izgubila dio identiteta. Ali sad su mi dani ispunjeni vremenom za sebe“, priznaje jedna tinejdžerka.
Učenici u Gazi: Sreća isprepletena s tugom nakon dvogodišnje pauze zbog genocida
Palestinsko ministarstvo obrazovanja objavilo je u utorak rezultate završnog ispita „Tawjihi“ za učenike iz Gaze. Jedna od maturantica, Dima, mirno je izjavila: „Nisam osjetila ni tračak radosti jer sam prije nekoliko dana izgubila brata Muhameda.“
Neobičan festival drevnog nigerijskog grada – svjetske prijestolnice blizanaca
Festival blizanaca Igbo-Ora najveće je godišnje okupljanje blizanaca u Nigeriji, koje slavi identitet, naslijeđe i izvanredan dar prirode.
Povratak Hidžaske željeznice: Zašto je njena obnova danas toliko važna?
Hidžaska željeznica prevozila je hadžije, ali je imala i važnu vojnu, političku i društvenu ulogu. Iako je avion olakšao put, mnogi smatraju da je time izgubljena duhovnost i čar postepenog otkrivanja pejzaža – planina, pustinja i drevnih gradova.
Fosili iz Srbije i sveta u Nišu svedoče o životu na Zemlji kroz milione godina
Postavku čini više od 150 fosilnih eksponata starih i do 38 miliona godina.
Jug Gaze razoren: Hitna obnova ključ za novi početak
Više od 85% Khan Younisa je u ruševinama. Uništene su stambene i administrativne zgrade, javne i privatne institucije, putevi, komunalne mreže i servisni objekti, a ulice su prekrivene stotinama hiljada tona ruševina.
Zašto je zatočeni lider Marwan Barghouti toliko važan za palestinsku borbu?
Harizmatični lider Fataha nalazi se u zatvoru od kontroverznog suđenja protiv njega 2002. godine. Izrael mu i dalje uskraćuje slobodu.
Murat Sofuoglu
Palestinac dobitnik Nobelove nagrade za hemiju: Za Omara Yaghija nauka je put ka ravnopravnosti
Kako je Trump uspio postići mirovni sporazum za Gazu?
Cijene zlata dosegle rekordnu vrijednost, premašivši 4000 dolara prvi put
Egipat ponovo otvorio drevnu kraljevsku grobnicu nakon 20-godišnje restauracije
Devet glavnih laži koje je Izrael promovirao nakon 7. oktobra 2023. kako bi opravdao genocid u Gazi
Analiziramo ključne laži i propagandu koje je Izrael širio s ciljem da manipuliše narativom o Gazi i utiče na svjetsko javno mnijenje – od tvrdnji o „obezglavljenim bebama“ do navoda o „najmoralnijoj vojsci“.