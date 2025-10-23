| bhsc
RAT PROTIV GAZE
Izraelski premijer naredio zaustavljanje zakona o aneksiji Zapadne obale nakon kritika SAD-a
Netanyahu je opisao glasanje u Knesetu o nacrtima zakona o aneksiji Zapadne obale namjernom političkom provokacijom opozicije s ciljem sijanja razdora.
Petnaest zemalja najoštrije osudilo izraelsko odobrenje nacrta zakona o Zapadnoj obali
Zajednička izjava pozdravlja jučerašnje savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o pravnim posljedicama izgradnje zida na okupiranoj palestinskoj teritoriji i povezanim obavezama Izraela.
SAD kaže da mirovni plan za Gazu nudi historijsku priliku za Bliski istok
"Ovaj historijski uspjeh razlog je za slavlje. To je razlog za odlučnost", kaže američki izaslanik.
MIŠLJENJE
SZO: Nema smanjenja gladi u Gazi ni nakon prekida vatre
Tedros kaže da nivo humanitarne pomoći jedva da se popravio, a medicinske evakuacije su daleko od dovoljnog broja.
Bivši izvjestitelj UN-a Falk upozorio na tešku situaciju preživjelih iz Gaze i nekažnjivost Izraela
Međunarodni forum "Tribunal za Gazu" otvorio je posljednju sjednicu u Istanbulu kako bi se pose izraelskim ratnim zločinima.
