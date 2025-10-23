Mišljenje
Vijeće za saradnju zemalja Zaljeva i Rusija: Produbljivanje odnosa u multipolarnom Bliskom istoku
Uprkos preprekama u širem kontekstu bliskoistočne diplomatije, sve jače veze Rusije s Vijećem za saradnju zemalja Zaljeva (GCC) ističu postojano i pragmatično partnerstvo u okolnostima promjenjive globalne ravnoteže moći.
Manje ekrana, više sreće: Kako distanca od društvenih mreža može donijeti mir
Psiholozi upozoravaju na negativan utjecaj upoređivanja na društvenim mrežama. „U početku, kad sam se odjavila s mreža, bilo je kao da sam izgubila dio identiteta. Ali sad su mi dani ispunjeni vremenom za sebe“, priznaje jedna tinejdžerka.