BIZNIS I TEHNOLOGIJA
Bijela kuća saopštila da je Trump pomilovao osnivača Binancea Changpenga Zhaoa
"Predsjednik Trump iskoristio je svoja ustavna ovlaštenja izdavanjem pomilovanja za gospodina Zhaoa, kojeg je Bidenova administracija procesuirala u svom ratu protiv kriptovaluta", naveli su iz Bijele kuće.
Meta otpušta 600 radnika u jedinici za umjetnu inteligenciju
Otpuštanja će uticati na infrastrukturu umjetne inteligencije i jedinicu za istraživanje fundamentalne umjetne inteligencije tehnološkog giganta, kao i na druge uloge vezane za proizvode, izvještava CNBC.
Svjetska banka: Postratna obnova Sirije koštat će najmanje 186,14 milijardi eura
Infrastruktura je bila najteže oštećena kategorija, čineći 48 posto ukupne štete, a slijede stambene zgrade i nestambene zgrade. Što se tiče potpunog uništenja, najviše su pretrpjeli gubernije Halep, Dimask i Homs.
Mišljenje
Pakistan lansirao prvi hiperspektralni satelit za bolje praćenje
Pakistanski hiperspektralni satelit HS-1, lansiran iz Kine, ima za cilj poboljšati praćenje zemljišta, voda, poljoprivrede i urbanog razvoja.
Alternativni svjetski poredak Pekinga: Multilateralizam kao kineski odgovor SAD-u
Dok Kina poziva na multilateralne reforme na Generalnoj skupštini UN-a, može li njena vizija globalnog upravljanja ponuditi održivu alternativu poretku predvođenom SAD-om?
Manje ekrana, više sreće: Kako distanca od društvenih mreža može donijeti mir
Psiholozi upozoravaju na negativan utjecaj upoređivanja na društvenim mrežama. „U početku, kad sam se odjavila s mreža, bilo je kao da sam izgubila dio identiteta. Ali sad su mi dani ispunjeni vremenom za sebe“, priznaje jedna tinejdžerka.
