Manje ekrana, više sreće: Kako distanca od društvenih mreža može donijeti mir

Psiholozi upozoravaju na negativan utjecaj upoređivanja na društvenim mrežama. „U početku, kad sam se odjavila s mreža, bilo je kao da sam izgubila dio identiteta. Ali sad su mi dani ispunjeni vremenom za sebe“, priznaje jedna tinejdžerka.