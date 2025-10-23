IZBOR UREDNIKA
Vučić i Orban razgovarali o strateškom pozicioniranju i energentskoj stabilnosti
"Razgovarali smo o strateškom pozicioniranju Srbije i Mađarske, zajedničkom odgovoru na izazove u regionu i obezbeđivanju dugoročne stabilnosti u oblasti energetike i ekonomije", naveo je predsjednik Srbije u objavi na društvenim mrežama.
Panel u Sarajevu: Ličnost i ideje Alije Izetbegovića u Turkiye izazivaju veliko poštovanje i interes
Ambasador Turkiye u BiH Emin Akseki istakao je da ličnost i ideje Alije Izetbegovića u Turkiye izazivaju veliko poštovanje i interesovanje, naglasivši potrebu da se njegovo djelo i borba prenesu budućim generacijama.
MIŠLJENJE
Vijeće za saradnju zemalja Zaljeva i Rusija: Produbljivanje odnosa u multipolarnom Bliskom istoku
Uprkos preprekama u širem kontekstu bliskoistočne diplomatije, sve jače veze Rusije s Vijećem za saradnju zemalja Zaljeva (GCC) ističu postojano i pragmatično partnerstvo u okolnostima promjenjive globalne ravnoteže moći.
Plenković: Primirje u Gazi zahtijeva podršku UN-a i međunarodnih snaga
"Nadamo se da će se primirje održati. Ako se to ne dogodi, potrebna su zajednička i usklađena djelovanja međunarodne zajednice i mandat za međunarodne stabilizacijske snage, koje treba odobriti Vijeće sigurnosti UN-a", poručio je Plenković.