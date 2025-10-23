| bhsc
REGIJA

Najnovije iz regije

Albanska ministrica Spiropali podržala mirovni sporazum tokom posjete Izraelu
KFOR izveo vježbe na sjeveru Kosova
Spajić: Crna Gora spremno preuzima predsjedavanje Berlinskim procesom
IZBOR UREDNIKA
Hrvatska i Mađarska jačaju odbrambenu saradnju: Sigurnost srednje Evrope je zajednički cilj
Pirc Musar i Macron: Slovenija i Francuska podržavaju implementaciju sporazuma za Gazu
Milatović u Švedskoj poručio da je vrijeme za konkretne korake ka članstvu Crne Gore u EU
Konaković u posjeti Slovačkoj: Jačanje političkog dijaloga i saradnje
Vučić i Orban razgovarali o strateškom pozicioniranju i energentskoj stabilnosti
"Razgovarali smo o strateškom pozicioniranju Srbije i Mađarske, zajedničkom odgovoru na izazove u regionu i obezbeđivanju dugoročne stabilnosti u oblasti energetike i ekonomije", naveo je predsjednik Srbije u objavi na društvenim mrežama.
Vučić i Orban razgovarali o strateškom pozicioniranju i energentskoj stabilnosti
Turska vojna misija obezbjedila zdravstvene preglede u više bh. gradova
Pregledi su obavljeni u Zavidovićima, Jablanici, Zenici i Livnu, a cilj aktivnosti bio je poboljšanje zdravstvene zaštite socijalno ugroženih građana i podizanje svijesti o značaju preventivne brige o zdravlju.
Turska vojna misija obezbjedila zdravstvene preglede u više bh. gradova
Panel u Sarajevu: Ličnost i ideje Alije Izetbegovića u Turkiye izazivaju veliko poštovanje i interes
Ambasador Turkiye u BiH Emin Akseki istakao je da ličnost i ideje Alije Izetbegovića u Turkiye izazivaju veliko poštovanje i interesovanje, naglasivši potrebu da se njegovo djelo i borba prenesu budućim generacijama.
Panel u Sarajevu: Ličnost i ideje Alije Izetbegovića u Turkiye izazivaju veliko poštovanje i interes
MIŠLJENJE
opinion
Emil Avdaliani
Enes Koc
Kubra Dilekoglu
Autor Bulent Durgun
Autor Hursit Dingil
Plenković: Primirje u Gazi zahtijeva podršku UN-a i međunarodnih snaga
"Nadamo se da će se primirje održati. Ako se to ne dogodi, potrebna su zajednička i usklađena djelovanja međunarodne zajednice i mandat za međunarodne stabilizacijske snage, koje treba odobriti Vijeće sigurnosti UN-a", poručio je Plenković.
Plenković: Primirje u Gazi zahtijeva podršku UN-a i međunarodnih snaga
Milatović u Švedskoj: Snažna podrška crnogorskom članstvu u EU-u
Ovo je zaista istorijska posjeta. Imao sam veoma konstruktivan razgovor sa švedskim premijerom, kazao je predsjednik Crne Gore.
Milatović u Švedskoj: Snažna podrška crnogorskom članstvu u EU-u
Vladajuća koalicija Sjeverne Makedonije vodi na lokalnim izborima
VMRO-DPMNE i partneri vode u 54 od 81 općine, pokazuju podaci izborne komisije.
Vladajuća koalicija Sjeverne Makedonije vodi na lokalnim izborima