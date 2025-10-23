Plenković: Primirje u Gazi zahtijeva podršku UN-a i međunarodnih snaga

"Nadamo se da će se primirje održati. Ako se to ne dogodi, potrebna su zajednička i usklađena djelovanja međunarodne zajednice i mandat za međunarodne stabilizacijske snage, koje treba odobriti Vijeće sigurnosti UN-a", poručio je Plenković.