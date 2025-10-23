Vijeće za saradnju zemalja Zaljeva i Rusija: Produbljivanje odnosa u multipolarnom Bliskom istoku
Uprkos preprekama u širem kontekstu bliskoistočne diplomatije, sve jače veze Rusije s Vijećem za saradnju zemalja Zaljeva (GCC) ističu postojano i pragmatično partnerstvo u okolnostima promjenjive globalne ravnoteže moći.
IZBOR UREDNIKA
MIŠLJENJE
Samo priznanje nije dovoljno: Primirje u Gazi bit će test iskrenosti Evrope
Iako diplomatski potezi - priznavanje Palestine - izražavaju moralni stav, oni ostaju na nivou simboličnog gesta. Iste vlade nastavljaju izvoz oružja u Izrael, izdavanje izvoznih licenci i održavanje ekonomskih i naučno-tehničkih mreža privilegija.
Samo priznanje nije dovoljno: Primirje u Gazi bit će test iskrenosti Evrope
Iako diplomatski potezi - priznavanje Palestine - izražavaju moralni stav, oni ostaju na nivou simboličnog gesta. Iste vlade nastavljaju izvoz oružja u Izrael, izdavanje izvoznih licenci i održavanje ekonomskih i naučno-tehničkih mreža privilegija.