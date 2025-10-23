| bhsc
POLITIKA
Vijeće za saradnju zemalja Zaljeva i Rusija: Produbljivanje odnosa u multipolarnom Bliskom istoku
Emil Avdaliani
IZBOR UREDNIKA
Navijači Fenerbahcea poslali poruku solidarnosti s narodom Palestine na meču Evropske lige
Uz ovacije propalestinskih poruka, navijači su na tribinama postavili i transparent "Ako dijete plače, geografija je nebitna", uz istaknutu palestinsku zastavu.
Trump će se sastati s kineskim predsjednikom Xijem u Južnoj Koreji na kraju azijske turneje
Predsjednici SAD-a i Kine sastat će se na marginama Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Južnoj Koreji.
Izraelski premijer naredio zaustavljanje zakona o aneksiji Zapadne obale nakon kritika SAD-a
Netanyahu je opisao glasanje u Knesetu o nacrtima zakona o aneksiji Zapadne obale namjernom političkom provokacijom opozicije s ciljem sijanja razdora.
MIŠLJENJE
Putin: Rusija se nikada neće pokoriti pritisku SAD-a
Putin je rekao da su američke sankcije bile "ozbiljne", ali ne dovoljno snažne da značajno utiču na rusku ekonomiju.
Petnaest zemalja najoštrije osudilo izraelsko odobrenje nacrta zakona o Zapadnoj obali
Zajednička izjava pozdravlja jučerašnje savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o pravnim posljedicama izgradnje zida na okupiranoj palestinskoj teritoriji i povezanim obavezama Izraela.
SAD kaže da mirovni plan za Gazu nudi historijsku priliku za Bliski istok
"Ovaj historijski uspjeh razlog je za slavlje. To je razlog za odlučnost", kaže američki izaslanik.
