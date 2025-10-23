Ilegalne migracije: Evropska unija jača saradnju s Egiptom

Prema podacima UN-a, u Egiptu trenutno boravi više od milion izbjeglica. EU se oslanja na to da će oni ostati u toj zemlji i želi s Egiptom uspostaviti saradnju kako bi to i ostvarila. Ovu politiku oštro kritikuju aktivisti za ljudska prava.