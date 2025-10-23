| bhsc
MIŠLJENJE
Emil Avdaliani
Vijeće za saradnju zemalja Zaljeva i Rusija: Produbljivanje odnosa u multipolarnom Bliskom istoku
DANAS U FOKUSU
Samo priznanje nije dovoljno: Primirje u Gazi bit će test iskrenosti Evrope
Autor Enes Koc
Alternativni svjetski poredak Pekinga: Multilateralizam kao kineski odgovor SAD-u
Autor Kubra Dilekoglu
Liderstvo u nestabilnoj regiji: Turkiye, NATO i situacija na Kosovu
Autor Bulent Durgun
Kako je Erdoganova diplomatija pomogla u postizanju najteže izborenog primirja u Gazi
Autor Hursit Dingil
Čitanje između redova: Šta znači Hamasovo prihvatanje Trumpovog plana za Gazu
By Ahmed Najar
IZA NASLOVA
Kako partnerstvo Velike Britanije i Turkiye u oblasti odbrane preoblikuje evropsku sigurnost
Salih Mustafa Kazdal
Novi rat s malim glavama... Kako kamikaza-dronovi preoblikuju ravnotežu snaga?
Nurullah Aydin
Preispitivanje povjerenja u Azijsko-pacifičkom regionu nakon izraelskog napada na Katar
Mursel Dogrul
Kriza povjerenja u UN i putevi ka ispunjenju očekivanja
Autor Jaffar Hasnain
Između zajedničkih interesa i strateškog nepovjerenja: Partnerstvo Kine i Rusije ima granice
Bledski forum: Ogledalo Evrope i „nedovršenog posla“ na Balkanu
Autor Mustafa Krupalija
Izrael, Turkiye i izazov postratne stabilnosti Sirije
Autor Ahmet Arda Sensoy
Erdogan na samitu ŠOS-a signalizira novu ulogu Turkiye u evroazijskom balansu
Autor Djoomart Otorbaev
Osam godina nakon genocida Rohinje i dalje prepuštene gladi i tišini
Autor Maung Tun Khin
Izraelski plan E1 pretvara dvodržavno rješenje u iluziju dviju država
By Ahmed Najar
IZDVOJENI AUTORI
Mustafa Krupalija
Ilgar Ismailly
Korištenje gladi kao oružja ključno za izraelsko etničko čišćenje i genocidne zločine u Gazi
By Dan Steinbock