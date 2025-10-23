| bhsc
Navijači Fenerbahcea poslali poruku solidarnosti s narodom Palestine na meču Evropske lige
Uz ovacije propalestinskih poruka, navijači su na tribinama postavili i transparent "Ako dijete plače, geografija je nebitna", uz istaknutu palestinsku zastavu.
Trump će se sastati s kineskim predsjednikom Xijem u Južnoj Koreji na kraju azijske turneje
Predsjednici SAD-a i Kine sastat će se na marginama Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Južnoj Koreji.
Izraelski premijer naredio zaustavljanje zakona o aneksiji Zapadne obale nakon kritika SAD-a
Netanyahu je opisao glasanje u Knesetu o nacrtima zakona o aneksiji Zapadne obale namjernom političkom provokacijom opozicije s ciljem sijanja razdora.
UN: Više od 30 miliona ljudi u Sudanu treba hitnu pomoć
Ilegalne migracije: Evropska unija jača saradnju s Egiptom
Predsjednički izbori u TRNC-u označavaju raskrsnicu između federacije i vizije dviju država
Putin: Rusija se nikada neće pokoriti pritisku SAD-a
Putin je rekao da su američke sankcije bile "ozbiljne", ali ne dovoljno snažne da značajno utiču na rusku ekonomiju.
Emil Avdaliani
Salman Niyazi
Autor Enes Koc
Autor Kubra Dilekoglu
Petnaest zemalja najoštrije osudilo izraelsko odobrenje nacrta zakona o Zapadnoj obali
Zajednička izjava pozdravlja jučerašnje savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o pravnim posljedicama izgradnje zida na okupiranoj palestinskoj teritoriji i povezanim obavezama Izraela.
Trump kaže da će donijeti odluku o oslobađanju palestinskog lidera Marwana Barghoutija
Francuska izdala novi nalog za hapšenje svrgnutog sirijskog predsjednika Asada
Rubio upozorio da izraelski potezi ugrožavaju sporazum o prekidu vatre
Orban kazao kako Budimpešta intenzivno radi na pripremama sastanka Trump - Putin
Pirc Musar i Macron: Slovenija i Francuska podržavaju implementaciju sporazuma za Gazu
Hoće li Sj. Makedonija kazniti negiranje genocida u Srebrenici?
02:36
Humac - dom najstarijeg muzeja u BiH
01:42
Murali u Sarajevu
03:03
Filmska pljačka muzeja Louvre: Šta do sada znamo?
01:28
Čuvarica ćilima
03:21
"Sve što je ostalo od tebe": epska, ali intimna parabola o Palestini
Komemorativni koncert povodom Dana pobjede Azerbejdžana održan u Sarajevu
Nikšić proglašen Evropskom prijestolnicom kulture za 2030. godinu
Panel u Sarajevu: Ličnost i ideje Alije Izetbegovića u Turkiye izazivaju veliko poštovanje i interes
Arheolozi otkrili 60 grobnica starih 2.200 godina u zapadnom dijelu Turkiye
Aktuelno | 23. oktobar
02:51
Aktuelno | 23. oktobar
Šta stoji iza procvata turskog sporta?
08:43
Šta stoji iza procvata turskog sporta?
Zašto se Kina odrekla povlastica koje imaju zemlje u razvoju?
06:41
Zašto se Kina odrekla povlastica koje imaju zemlje u razvoju?
Nova trka za Mjesec
06:48
Nova trka za Mjesec
Zašto je Labubu više od puke pomame za igračkama?
08:09
Zašto je Labubu više od puke pomame za igračkama?
Digitalni paradoks: Zašto su nam potrebni pravi prijatelji
06:18
Digitalni paradoks: Zašto su nam potrebni pravi prijatelji
Predviđanje zemljotresa: Zašto nauka još ne može predvidjeti one velike?
09:31
Predviđanje zemljotresa: Zašto nauka još ne može predvidjeti one velike?
Uspon turske odbrambene industrije
11:27
Uspon turske odbrambene industrije
Glad kao oružje: Od britanskog kolonijalizma do današnje Gaze
07:35
Glad kao oružje: Od britanskog kolonijalizma do današnje Gaze
Hronično na mrežama: Skrivene fizičke posljedice društvenih mreža
04:54
Hronično na mrežama: Skrivene fizičke posljedice društvenih mreža
Bivši izvjestitelj UN-a Falk upozorio na tešku situaciju preživjelih iz Gaze i nekažnjivost Izraela
Španija osudila izraelski zakon o aneksiji Zapadne obale
Meloni obećala podršku Italije EU sankcijama zbog širenja izraelskih naselja
Posljednja sjednica Tribunala za Gazu u Istanbulu: Fokus na pravne propuste, globalnu neaktivnost i kolonijalno naslijeđe
Venecuela tvrdi da posjeduje 5.000 ruskih raketa dok Trump razmatra vojnu akciju
Plenković najavio tri velika samita u Hrvatskoj iduće godine
Erdogan se u Omanu sastao sa sultanom Haithamom bin Tariqom
Nasilje drugu noć zaredom izbilo u Dublinu u blizini hotela za tražioce azila
Zelenski pozdravio nove američke sankcije ruskim naftnim gigantima
Meta otpušta 600 radnika u jedinici za umjetnu inteligenciju
Trump negira da je SAD odobrio Ukrajini upotrebu raketa dugog dometa u Rusiji
JD Vance sastao se s Netanyahuom kako bi razgovarali o mirovnom sporazumu za Gazu
EU pohvalio potez SAD-a da sankcioniše velike ruske naftne kompanije
WHO evakuirao 41 pacijenta iz Gaze u prvoj operaciji od stupanja na snagu prekida vatre
Trump otkazao sastanak s Putinom jer mu se to "ne čini ispravnim"