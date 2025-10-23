|
UN: Više od 30 miliona ljudi u Sudanu treba hitnu pomoć
Više od 260.000 ljudi, među njima 130.000 djece, već 16 mjeseci živi pod opsadom koju su nametnule RSF snage u gradu El-Fasheru, prijestonici Sjevernog Darfura.
Ilegalne migracije: Evropska unija jača saradnju s Egiptom
Prema podacima UN-a, u Egiptu trenutno boravi više od milion izbjeglica. EU se oslanja na to da će oni ostati u toj zemlji i želi s Egiptom uspostaviti saradnju kako bi to i ostvarila. Ovu politiku oštro kritikuju aktivisti za ljudska prava.
Predsjednički izbori u TRNC-u označavaju raskrsnicu između federacije i vizije dviju država
Izborna utrka između Ersina Tatara i Tufana Erhurmana ističe dvije različite vizije, ali s istim ciljem – osigurati pravedna prava kiparskih Turaka.
"Sve što je ostalo od tebe": epska, ali intimna parabola o Palestini
Film palestinsko-američke rediteljice Cherien Dabis prikazuje sedam decenija raseljavanja i istrajnosti kroz priču jedne porodice, obuhvatajući širu palestinsku borbu.
Održavanje težine nakon injekcija za mršavljenje uključuje i doživotnu terapiju
Lijekovi za mršavljenje koji se daju injekcijom mnogima su pomogli u smanjenju tjelesne mase, ali održavanje postignute težine može biti teži dio koji često zahtijeva dugotrajnu, ponekad i doživotnu terapiju lijekovima.
2 minuta čitanja
