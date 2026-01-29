Jedina džamija u Evropi na riječnom ostrvuOtkako je 1565. godine na zelenom ostrvu islama proučen prvi ezan - nikad više nije utihnuo. Ostrvo je nezaobilazna destinacija velikog broja ljudi koji prolaze ovim dijelom Bosne i Hercegovine. Smatra se da je ova džamija jedina u Evropi koja se nal
Sarajevo je izronilo iz vode Sarajevo je nastalo na česmama osmanskih begova, vakifa i neimara. Kada je Sarajevo imalo česme, Pariz nije imao ni vodovod. Istanbulski putopisac Evlija Čelebija je zapisao da je u Sarajevu zatekao čak 1060 vrela pitke vode.
Koliko dijaspora doprinosi Balkanu?Sve zemlje Balkana dosta ovise o svojoj dijaspori. Pretpostavlja se da je finansijska ovisnost o dijaspori i veća jer mnogo novca stiže u gotovini, a te transakcije se ne mogu evidentirati.
364 dana SrebreniceOvo je priča o mladosti, budućnosti i nadi koja živi u Srebrenici ostalih 364 dana u godini, prije i poslije obilježavanja 11. jula.
Kako je nestala Selma Musić?24 godine o nestaloj djevojčici nije bilo ni traga ni glasa, a onda je, pregledajući fotografije izbjegličkih kolona iz Srebrenice, Selmina majka Alija na jednoj od njih ugledala svoju kćer.
Crveno selo u Srbiji - Donja LokošnicaDonja Lokošnica je jedino mesto gde uspeva ova posebna paprika, po kojoj je selo postalo prepoznatljivo. Od nje se pravi mlevena i gruvana, odnosno tucana paprika – nezaobilazan začin u gotovo svakom jelu.
Školsko zvono zvoni samo za MonikuPoslije 25 godina tišine, u seoskoj školi u Maloj Crnoj Gori ponovo se čuje zvono – zahvaljujući Moniki, đaku prvaku. Selo, koje pripada opštini Žabljak ima samo četrnaest stanovnika. Više od pola godine je pod snijegom i gotovo potpuno odsječeno.
Gdje molitva doseže oblake: Džamija na najvišoj visini u EvrNa Prokoškom jezeru kod Fojnice, na 1.666 metara nadmorske visine, nalazi se džamija – jedina takva u Evropi. Džamija je sagrađena od ekoloških materijala, s krovom prekrivenim šindrom, kako bi se harmonično uklopila u postojeći ambijent.
Profesorka hemije pravi sir od pasuljaDanijela Ratkov Žebeljan iz Starčeva je profesorka hemije koja je osmislila recepturu za sir od pasulja- proizvod nastao kroz sopstveni rad i eksperimentisanje. Pored toga, bavi se uzgojem mikrobilja i ima veliku baštu, u čemu joj pomaže suprug. Ceo
Livanjski konj: Između slobode i opstankaLivanjski konji: simbol slobode ili priča o nestajanju?
Dok turisti bilježe prizore njihove ljepote, konji s livanjskih visoravni nestaju – ukradeni, ubijeni i nezaštićeni. Ovo je priča o prirodnom simbolu BiH koji opstaje između divljine i borbe za
Tajna trgovina: Kako se ključni sastojak coca-cole krijumčarIza proizvoda brojnih globalnih brendova krije se sastojak koji danas ilegalno kontroliše militantna grupa RSF – ista ona grupa optužena za genocid nad narodom Sudana. Uprkos tome, gum arabica iz područja pod kontrolom RSF-a i dalje prolazi global
Zašto UEFA i FIFA šute o genocidu u Gazi?FIFA i UEFA i dalje odbijaju suspendovati Izrael, uprkos brojnim javnim apelima, protestima i zahtjevima mnogih saveza, organizacija i navijača širom svijeta. Zašto se ove dvije najveće fudbalske organizacije oglušuju o pozive na suspenziju?
Godina bojkota: Visoka cijena podrške IzraeluDok velike sile i politike zbrajaju štetu jer su propustile priliku da stanu na stranu pravde, potrošači su pravdu uzeli u svoje ruke i bojkotima širom svijeta kaznili kompanije koje podržavaju izraelsku genocidnu politiku.
Izraelske kontroverzne globalne vezeKroz deklasifikovane izvještaje i neobjavljene operacije, otkriva se kako su izraelske vojne i obavještajne aktivnosti bile povezane s brutalnim režimima, izazivajući pitanje moralnih i političkih kompromisa u njegovoj vanjskoj politici.
Konj i luk: drevna turska veština koja živi i danasBrzina, ravnoteža i preciznost u jednom kadru. Upoznajte konjičko streličarstvo u Türkiye, drevnu veštinu koja i danas živi kroz treninge, festivale i mlade majstore luka.
Nuklearno oružje Izraela: Opasnost po svet ili prazna pretnjŠta Izrael krije ispod pustinje Negev već gotovo sedam decenija?
Od francuske pomoći u izgradnji Dimone, preko nemačkih podmornica i američkog ćutanja, do Venunuovih fotografija koje su uzdrmale svet – ovaj video otkriva najskrovitiji nuklearni progr
Šta su Frankenstein zečevi?Sredinom augusta 2025, u šumama SAD-a pojavili su se zečevi neobičnog i pomalo zastrašujućeg izgleda, zbog čega su im korisnici društvenih mreža dodijelili ime - Frankensteinovi zečevi. Veterinari su otkrili da razloga za strah nema, te da se radi o
Bratstvo iza senke: CIA i MossadOd Angletona i rane veze CIA - Mossad do Stuxneta, Al-Kibara i pregovora o taocima u Gazi - kako i zašto funkcioniše najpoznatiji obaveštajni tandem?
Strani radnici u Hrvatskoj - problem ili rješenje?Hrvatska je sve ovisnija o stranim radnicima, ali istovremeno raste i otpor prema njihovom dolasku. Novi Zakon o strancima pokušava pomiriti dvije suprotne strane – zaštititi domaće radnike i omogućiti privredi da preživi.
Kako je vojna tvrđava Ostrožac, zbog jedne žene, pretvorena Sudbina jedinog bh. dvorca, smještenog na brdu u blizini Cazina na sjeverozapadu BiH, promijenila se kada je Isabella, supruga Lothara von Berksa, austrougarskog guvernera Bihaća, poželjela živjeti u "romantičnom" dvorcu.
Srbija: Šta donosi novi zakon o saobraćaju?Od 2026. godine vozače u Srbiji očekuju najveće promene u saobraćajnim pravilima u poslednjih deset godina. Novi zakon o bezbednosti saobraćaja donosi stroži nadzor, merenje prosečne brzine, automatsko beleženje prekršaja i drastično veće kazne.
Zašto cijena srebra obara rekorde?Vrijednost srebra bilježi historijski uspon – u odnosu na prošlu godinu gotovo je udvostručena. Razloge za skok cijene treba tražiti u ekonomskoj nesigurnosti, rastu industrijske potražnje i ograničenoj ponudi.