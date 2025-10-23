| albanian
BOTA

Bota

Tribunali i Gazës në Istanbul, ekspozohen dëshmi tronditëse që e akuzojnë Izraelin për gjenocid
Në Universitetin e Istanbulit, të mbijetuar dhe akademikë përshkruajnë kolapsin njerëzor dhe juridik në Gaza, duke e cilësuar atë si shkeljen më të rëndë të së drejtës ndërkombëtare që prej vitit 1948.
Tribunali i Gazës në Istanbul, ekspozohen dëshmi tronditëse që e akuzojnë Izraelin për gjenocid
Stuhia Benjamin godet Francën, mbi 100 mijë shtëpi mbeten pa energji elektrike
Rreth 2.000 shtëpi mbetën gjithashtu pa energji pasi stuhia goditi edhe Anglinë Lindore.
Stuhia Benjamin godet Francën, mbi 100 mijë shtëpi mbeten pa energji elektrike
Egjipti pret fraksionet palestineze për ta diskutuar fazën e dytë të marrëveshjes së armëpushimit
Shefi i inteligjencës së Egjiptit, Hassan Rashad, është takuar me nënpresidentin palestinez Hussein al-Sheikh dhe kreun e inteligjencës palestineze Majed Faraj.
Egjipti pret fraksionet palestineze për ta diskutuar fazën e dytë të marrëveshjes së armëpushimit
Opinion
opinion
Amerika kundër aneksimit të Bregut Perëndimor, e quan "manovër politike të marrë"
“Nëse ishte një manovër politike, atëherë ishte manovër shumë e marrë dhe personalisht ndihem i fyer nga ajo. Bregu Perëndimor nuk do të aneksohet nga Izraeli”, tha Nënpresidenti i ShBA-së, JD Vance në Tel Aviv.
Amerika kundër aneksimit të Bregut Perëndimor, e quan "manovër politike të marrë"
Në Bruksel fillon Samiti i Liderëve të BE-së
Një nga pikat kryesore të rendit të ditës në samit, në të cilin do të marrë pjesë edhe Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, do të jetë se si BE-ja mund tëvazhdojë mbështetjen e saj për Ukrainën.
Në Bruksel fillon Samiti i Liderëve të BE-së
Media izraelite: Nënpresidenti amerikan kërkoi nga Netanyahu që t’i japë “një shans” armëpushimit
“Jepi një shans kësaj marrëveshjeje dhe na jepni kohë për t’i realizuar gjërat”, raportohet t’i ketë thënë JD Vance kryeministrit izraelit.
Media izraelite: Nënpresidenti amerikan kërkoi nga Netanyahu që t’i japë “një shans” armëpushimit