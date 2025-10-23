Opinion
Petro i përgjigjet Trumpit: Do të kërkoj mbrojtje ligjore në ShBA pas akuzave për trafik droge
"Nga shpifjet që janë hedhur kundër meje në territorin e Shteteve të Bashkuara nga zyrtarë të lartë, unë do të mbrohem përmes gjyqësorit me avokatë amerikanë në sistemin amerikan të drejtësisë", tha presidenti kolumbian.
