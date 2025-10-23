| albanian
KLIMA

Klima

Stuhitë e shiut shkatërrojnë Meksikën, 27 të vdekur nga rrëshqitja e dheut
Marina meksikane po kërkon për banorë të bllokuar në Poza Rica, pasi reshjet e dendura dhe dalja nga shtrati e lumit Cazones kanë përmbytur pjesën më të madhe të qytetit në shtetin Veracruz.
Gushti 2025 regjistrohet si gushti i tretë më i nxehtë në nivel global
Gushti i vitit 2025 ishte gushti i tretë më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë në aspektin e temperaturave mesatare globale. Temperatura mesatare e sipërfaqes në këtë muaj ishte 16.6 gradë Celsius.
Sezoni më shkatërrues i zjarreve në pyje në Europë regjistrohet këtë vit
Organizata World Weather Attribution (WWA) njoftoi se nga zjarret kanë humbur jetën 20 persona, janë evakuuar 80.000 njerëz dhe janë djegur më shumë se një milion hektarë tokë.
Alarm i kuq për 14 provinca në Francë, temperaturat tejkalojnë 40 gradë Celsius
Shumica e provincave të prekura ndodhen në jugperëndim të vendit dhe po përballen me pasojat e një vale të të nxehtit ekstrem.
Niset operacion shpëtimi për lokalizimin e 100 personave të zhdukur pas rrëshqitjes së dheut në Indi
Autoritetet deri tani kanë arritur të shpëtojnë disa persona. “Operacionet e shpëtimit po zhvillohen me intensitet të lartë”, deklaroi të mërkurën Kryeministri i shtetit Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami.
Shira musonikë dhe ciklonët godasin Filipinet, 30 viktima deri më tani
Shtatë persona të zhdukur, dhjetë të plagosur dhe afër 5,3 milionë të prekur.
