Opinion
Fermat greke në rrezik, parashikohen humbje deri në tre miliardë euro në vit
Teksa ndryshimet klimatike godasin bujqësinë evropiane, humbjet e shkaktuara nga thatësira ekstreme në Greqi parashikohen të arrijnë në 3 miliardë euro në vit dhe pritet të shkojnë deri në 4 miliardë euro gjatë 25 viteve të ardhshme.
Fermat greke në rrezik, parashikohen humbje deri në tre miliardë euro në vit
Teksa ndryshimet klimatike godasin bujqësinë evropiane, humbjet e shkaktuara nga thatësira ekstreme në Greqi parashikohen të arrijnë në 3 miliardë euro në vit dhe pritet të shkojnë deri në 4 miliardë euro gjatë 25 viteve të ardhshme.
Niset operacion shpëtimi për lokalizimin e 100 personave të zhdukur pas rrëshqitjes së dheut në Indi
Autoritetet deri tani kanë arritur të shpëtojnë disa persona. “Operacionet e shpëtimit po zhvillohen me intensitet të lartë”, deklaroi të mërkurën Kryeministri i shtetit Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami.