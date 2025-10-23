| albanian
Rritje e shpejtë e rasteve të gripit të shpendëve në Evropë
Franca, Belgjika, Holanda dhe Sllovakia marrin masa izoluese për shpendët.
Formuesit e baltës: Trashëgimia e gjallë e qeramikës së Iznikut
Në brigjet e liqenit të Iznikut, një grup artistësh tradicionalë mbajnë ende ndezur furrat dhe vazhdojnë të pjekin me kujdes pjesë unike qeramike të pikturuara, duke vazhduar një traditë shumë shekullore.
Kosovë, gjenden mbetje kufomash që dyshohet të jenë të personave të zhdukur në luftë
Autoritetet kosovare “kanë gjetur mbetje eshtërore njeriu, që dyshohet të jenë të paktën të tre personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë, 1998-1999”.
Forumi “Zero Waste” filloi në Istanbul
Emine Erdoğan, Zonja e Parë e Türkiyes dhe kryetare e Këshillit Këshillimor të Nivelit të Lartë të OKB-së për “Zero Waste”, do t’i drejtohet ngjarjes.
Pse heqja dorë nga rrjetet sociale mund të jetë çelësi i lumturisë?
Ndërsa psikologët paralajmërojnë për ndikimin që krahasimi në rrjetet sociale ka mbi shëndetin mendor, një koncept i ri po ndihmon njerëzit ta rimarrin kohën, qetësinë dhe jetën e tyre.
Shtëpia e Bardhë kritikon Komitetin Nobel, riafirmon përkushtimin e Trumpit për paqe
Presidenti amerikan Donald Trump mbetet i përkushtuar për t’u dhënë fund luftërave dhe për të shpëtuar jetë, tha zëdhënësi, duke akuzuar gjithashtu Komitetin Nobel për “vendosjen e politikës mbi paqen.”
