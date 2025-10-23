Çmimi Nobel për Paqe 2025 i jepet lideres së opozitës venezueliane, Maria Corina Machado

Edhe pse presidenti amerikan Trump loboi publikisht për veten e tij si një fitues i denjë, 58-vjeçares Machado iu nda çmimi për "punën e saj të palodhur në promovimin e të drejtave demokratike për popullin e Venezuelës".