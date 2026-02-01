Мухамед Али: „Најголемиот“Светската боксерска легенда Мухамед Али почина на денешен ден во 2016 година на 74-годишна возраст.
Влијанието на Али го надмина рингот, географските и религиозните граници и го направи најпрепознатливиот човек на планетата.
Мухамед Али ќе остане
Сабиха Ѓокчен: Првата жена борбен пилот на светотГинисовата книга на рекорди ја евидентира Сабиха Ѓокчен како прв женски борбен пилот, а беше избрана како единствена жена пилот за постерот на „20-те најголеми авијатичари во историјата“. Припаѓаше на небото, но го прослави не само турското туку и св
Есма РеџеповаЈа знаете ли кралицата на ромската песна?
Како браќата Манаки го донесоа киното на Балканот?Филмската магија на Балканот почнала да се шири преку Битола. Ја донеле пионерите на балканската кинематографија, браќата Јанаки и Милтон Манаки.
Нелсон Мандела - Глобална икона на отпорот и трпениетоОд затвореник до претседател на државата. Нелсон Мандела како прв демократски избран претседател на Јужна Африка го заби последниот клинец во ковчегот во кој е закопан апартхејдот, систем изграден врз нееднаквост и дискриминација.
На терен
Како е да се живее со ретка болест?Ивана Атанасоска е пациентка со цистична фиброза. На Светскиот ден на ретките болести - 28 февруари, во разговор за ТРТ Балкан таа ја споделува нејзината животна приказна , раскажувајќи за тоа како е да се живее со ретка болест.
Статуи, патишта, граници - Каков е македонскиот туристички пБлагодарение на интернет мемињата Скопје станува се поатрактивна туристичка дестинација покрај Охрид. Странците доаѓаат тука да уживаат во убавините на Скопје, а се воодушевуваат од гостопримството и интересните приказни кои зборуваат за историјата н
Откријте ја тајната на гласовите на главните херои во детскиГласот на хероите во анимираните серии е она што прво и го привлекува вниманието на најмладата публика. Таков бил случајот и со популарната серија “Светот на Биби”. Со актерката Слаѓана Вујошевиќ, чиј глас се појавува зад ликот на Биби разговаравме з
Бакарџиска фамилија од Охрид - Вреден занает претворен во умСемејството Наумоски од Охрид веќе трета генерација се бави со бакарџискиот занает кој го претвора во уметност со мотиви од народната традиција, но и модерни изрази.
Нивните вешти раце создаваат уникатни предмети, накит, украси и уметнички слики, се
Саат кулата во Гостивар: Симбол на градот Саат-кулата е една од најзнаменитите и препознатливи градби во градот Гостивар. Таа е еден од трите културно-историски споменици во Гостивар и се наоѓа и на општинските грб и знаме.
Од шоферска кабина до управителка на транспортна компанијаПогледнете ја животната приказна на Снежана Танчиќ. Љубовта била причина професорската работа да ја замени со транспортот. Во 2011 година го запознала сопругот кој веќе работел како професионален возач. Почнала да патува со него како придружба низ ц
Повеќе...
Вистинските боиНовиот дигитален серијал на ТРТ Ворлд „Вистинските бои“ ги истражува нераскажаните приказни на оние кои биле погодени од ширењето на родовата идеологија и ЛГБТ лобито.
Тајни на светските брендови: ФајзерДали би примиле вакцина од компанија која спроведе контроверзни испитувања врз деца во Нигерија, плати рекордни казни за нелегален маркетинг и повлече лекови поради сериозни случаи?
Има ли излез од енергетската сиромаштија?Секое петто македонско домаќинство е во ризик од енергетска сиромаштија. Погодени се и тие со редовни примања, но над десет отсто од приходите им одат за струја или енергенси.
Стари фасади, дотраени врати и прозорци и несоодветни грејни тела ја згол
Уште построг закон за заштита од пушење, но пушачи сѐ повеќеИнститутот за јавно здравје проценува дека над 800 илјади македонски граѓани се активни пушачи или над 40 отсто од населението, и дека секој трет тинејџер до 15 години има пробано цигара.
Зошто Трамп очајно го сака Гренланд и по која цена?Трамп повторно предизвика контроверзии околу Гренланд, отворено изјавувајќи дека САД го сакаат „по секоја цена“, со сила или волја и дека ќе „направат нешто“ дури и ако Гренланд и Данска се спротивстават.
Кафето на БалканотМожете ли да си го замислите утрото без кафе? Веројатно не, бидејќи речиси 70 отсто од луѓето пијат кафе веднаш штом ќе се разбудат. Дали знаете колку кафе се пие на Балканот?
УКИМ на мапата на студентската формулаБлагодарение на 49-те креативни студенти од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, државниот универзитет се најде на мапата на формулите.
Интервју
Ексклузивно интервју со Масар Омерагиќ-Претседател на ФФМВо ексклузивно интервју за ТРТ Балкан, претседателот на ФФМ, Масар Омерагиќ говори за неговата визија како да се подобрат состојбите и квалитетот на натпреварите во македонскиот фудбал.
Сашко Кедев – Првиот Македонец кој освои 14 врвови над 8.000Кардиологот и алпинист Сашко Кедев е првиот Македонец кој успеал да се искачи на 14 врвови повисоки од 8 000 метри на седум континенти. Во 2009 година се искачил на Монт Еверест без амбиција за оваа неверојатна мисија.
Игор Џамбазов: Кога се емитуваше Волшебното самарче немаше Во 1975 година започна снимањето на ТВ серијата „Волшебното самарче”. Педесет години потоа се сеќаваме на култната серија и тоа во разговор со актерот Игор Џамбазов кој ја играше главната улога на Трајче дрварчето.
Игор Џамбазов за ТРТ Балкан зборув
Ексклузивно интервју со КалиопиМакедонската поп дива Калиопи е вонсериски уметник од светски калибар. Освен што е позната по извонредните вокални способности, таа изведува и компонира музика за филм, театар и балет.
Во ексклузивно интервју за ТРТ Балкан Калиопи говори за нејзинат
Драган Б. Костиќ - Плочите се повторно во тренд Грамофонските плочи повторно се меѓу најпопуларните носачи на звук. Денес продажбата на плочи се мери во милијарди долари. На оваа тема како и за неговата кариера како музички новинар, радио водител и диџеј разговаравме со Драган Б. Костиќ.
Александар Ставрев -Ниту една фудбалска ѕвезда не смее да гоАлександар Ставрев како меѓународен фудбалски судија со значка на ФИФА ја делеше правдата на натпревари од елитните европски натпреварувања меѓу кои и Лигата на европските шампиони. И судел на Барселона со Меси, Чави, Иниеста.
Свет
Зошто регионот Донбас е толку важен за Русија и Украина?Стратешка локација и богатство со ресурси.
Ова се причините поради кои регионот Донбас каде се водат најжестоките борби во руско-украинската војна има огромно значење Во регионот Донбас, голем дел од населението се идентификува со Русија.
Крипто ТрампЛансирањето на личната криптовалута $TRUMP од страна на новоизбраниот претседател, која предизвика загуби за милиони луѓе, а притоа му донесе огромен профит, како и евентуалната манипулација со царините, го ставија американскиот претседател Доналд Тр
Тајните на светските брендови ГуглОд следење на корисниците до соработка со израелската војска - Google не е само пребарувач, туку глобална сила која го обликува светот според сопствените правила. Ова е приказна за моќ, манипулација и... твоето секојдневно „кликнување“.
Како Израел на Балканот ја пере совеста од геноцидот во ГазаВо Скопје отворен парк со донација од Израел, во македонското Собрание пратеничка група се состана со израелската амбасадорка, каде на средбата е изразено разбирање за „правото на Израел на самоодбрана од терористички закани“
Како дигиталните алатки ги менуваат идеалите за убавина?Во време кога филтрите станаа новото огледало, убавината повеќе не е прашање на генетика, туку на алгоритам. Од Snapchat до TikTok, тие ја обликуваат нашата дигитална слика и ја менуваат перцепцијата за тоа што значи „вистинска убавина“.
Муслиман го спречи масакрот во Австралијаед ал-Ахмед, државјанин на Австранија и муслиман по потекло од Сирија, херојски го запре масакрот на плажата Бонди во Сиднеј во текот на еврејскиот празник Ханука, при што е ранет од два куршуми.