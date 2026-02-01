Уште построг закон за заштита од пушење, но пушачи сѐ повеќе

Институтот за јавно здравје проценува дека над 800 илјади македонски граѓани се активни пушачи или над 40 отсто од населението, и дека секој трет тинејџер до 15 години има пробано цигара.

