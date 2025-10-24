| macedonian
МИСЛЕЊЕ
Поголема веројатност е царините на Трамп да им наштетат на САД отколку да ја заштитат економијата
Четири хоризонтални написи со детали
Примирјето во Газа е почеток, но нема крај на играта без палестински суверенитет
Кога законите не важат за Израел: Флотилата Сумуд и неуспехот на меѓународната правда
Храбар нов свет: Дали сме подготвени да ги предадеме уздите на моќта на вештачката интелигенција?
Градење ѕид од дронови: Стратегијата за воздушна одбрана на Европа за новата ера
Признавањето на Палестина од страна на Британија е патетично малку и еден век предоцна
Три xоризонтални написи
Данок на мозок од 100.000 долари: Дали САД штотуку ги банкротираше иновациите?
Што нè учи Кипар за кризата со кредибилитетот на ОН
Црвен картон за Израел: Фудбалот веќе не може да се крие зад неутралноста по прашањето на Палестина
Евроазија и иднината на мултиполарниот свет
Нецелосниот „цајтенвенде“ на Германија: Меѓу стратешката решителност и општествената неподготвеност
Израел, Туркије и предизвикот за повоената стабилност на Сирија
Забранa за Израел во глобалните спортови сега, пред да биде предоцна
Коридорот Зангезур, вековна артерија помеѓу ривалството и флексибилноста
Границите на глобалната контрола на вештачката интелигенција и што таа значи за светскиот поредок
Операција „Лавот што паѓа“: Колапсот на израелската шпионска агенција Мосад во Туркије
Клучни Автори
НБА кошаркари и тренер уапсени во акција на ФБИ против нелегално коцкање