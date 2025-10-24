Поголема веројатност е царините на Трамп да им наштетат на САД отколку да ја заштитат економијата
Тарифите ќе предизвикаат инфлаторни притисоци, ќе ја намалат потрошувачката и ќе ги намалат деловните инвестиции и економскиот раст, а нема да ја поддржат индустриската конкурентност и оживувањето на производството што ги посакува Трамп
Турската разузнавачка служба не само што ги разоткри и демонтира тајните мрежи на Мосад, туку го направи тоа и отворено, редефинирајќи ја модерната контрашпионажа со транспарентност, прецизност и стратешка доминација
Не само што ја разоткривме измамата што ја извршија на големата сцена на НБА лигата, туку тргнавме против Коза Ностра, вклучувајќи ги и криминалните семејства Бонано, Гамбино, Џеновезе и Лукезе, изјави директорот на ФБИ Каш Пател