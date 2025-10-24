Поголема веројатност е царините на Трамп да им наштетат на САД отколку да ја заштитат економијата

Тарифите ќе предизвикаат инфлаторни притисоци, ќе ја намалат потрошувачката и ќе ги намалат деловните инвестиции и економскиот раст, а нема да ја поддржат индустриската конкурентност и оживувањето на производството што ги посакува Трамп