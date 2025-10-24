| macedonian
ВОЈНА ВО ГАЗА
УНРВА: Повеќе од 61 милион тони урнатини ја покриле Газа по израелските напади
Цели населби се збришани, а семејствата ги пребаруваат урнатините во потрага по вода и засолниште, објави Агенцијата на ОН за палестински бегалци, која ја продолжува нејзината хуманитарна мисија во Газа и покрај израелската блокада
СЗО ја предводеше евакуацијата на 41 критично болни пациенти од Газа
Светската здравствена организација, која го презеде управувањето со процесот минатата година, соопшти дека 740 лица на списокот за евакуација, меѓу кои 137 деца, починале од јули 2024 година чекајќи да бидат евакуирани
Турско МНР: Туркије ќе стои покрај Палестинците во нивната праведна борба
Реакцијата на МНР дојде откако Меѓународниот суд на правдата пресуди дека Израел е должен според Женевската конвенција да овозможи програми за помош обезбедени од трети држави и непристрасни хуманитарни групи за да се обезбеди доволно помош за Газа
МИСЛЕЊЕ
opinion
Нетанјаху- Венс: Сојузот меѓу САД и Израел го менува Блискиот Исток и светот
Имаме исклучително тешка задача пред нас - разоружување на Хамас, обнова на Газа и подобрување на условите за живот на нејзиниот народ, но исто така и обезбедување дека Хамас никогаш повеќе нема да биде закана за нашите пријатели во Израел, рече Венс
Американскиот потпретседател се сретна со израелскиот премиер за да разговараат за прекин на огнот во Газа
Џ.Д. Венс пристигна во Израел во тридневна посета со цел да го разгледа спроведувањето на прекинот на огнот што стапи на сила на 10 октомври во Газа
СЗО: Здравствената криза во Газа ќе трае со генерации
Генералниот директор на СЗО, Гебрејесус истакна дека примирјето што стапи на сила на 10 октомври овозможи поголем проток на медицинска опрема и помош, но дека нивото е под она што е потребно за обнова на уништениот здравствен систем
