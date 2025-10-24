УНРВА: Повеќе од 61 милион тони урнатини ја покриле Газа по израелските напади
Цели населби се збришани, а семејствата ги пребаруваат урнатините во потрага по вода и засолниште, објави Агенцијата на ОН за палестински бегалци, која ја продолжува нејзината хуманитарна мисија во Газа и покрај израелската блокада
Турско МНР: Туркије ќе стои покрај Палестинците во нивната праведна борба
Реакцијата на МНР дојде откако Меѓународниот суд на правдата пресуди дека Израел е должен според Женевската конвенција да овозможи програми за помош обезбедени од трети држави и непристрасни хуманитарни групи за да се обезбеди доволно помош за Газа
МИСЛЕЊЕ
Примирјето во Газа е почеток, но нема крај на играта без палестински суверенитет
Оружјето можеби замолкна во Газа, но трајниот мир може да биде реалност само преку решение со две држави
Нетанјаху- Венс: Сојузот меѓу САД и Израел го менува Блискиот Исток и светот
Имаме исклучително тешка задача пред нас - разоружување на Хамас, обнова на Газа и подобрување на условите за живот на нејзиниот народ, но исто така и обезбедување дека Хамас никогаш повеќе нема да биде закана за нашите пријатели во Израел, рече Венс