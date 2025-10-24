МИСЛЕЊЕ
Пресметката на Ердоган во ОН: Газа, „Голем Израел“ и иднината на регионот
Во своето обраќање на Генералното собрание на ОН, претседателот на Туркије ја претстави Газа како дел од пошироката борба за правда, суверенитет и опстанок на регионалниот поредок
Вадефул пред посетата во Анкара: Германија ја смета Туркије за „стратешки партнер“
Вадефул нагласува дека Берлин гледа голем потенцијал за соработка во надворешната политика со Анкара, вели дека неговите разговори ќе опфатат прекин на огнот во Газа, политичката транзиција во Сирија, конфликтот во Украина