Вадефул пред посетата во Анкара: Германија ја смета Туркије за „стратешки партнер“

Вадефул нагласува дека Берлин гледа голем потенцијал за соработка во надворешната политика со Анкара, вели дека неговите разговори ќе опфатат прекин на огнот во Газа, политичката транзиција во Сирија, конфликтот во Украина