ТУРКИЈЕ
Наведувајќи дека Туркије и Оман делат длабоко вкоренети историски и братски врски, претседателот Ердоган истакнал дека оваа посета на Оман дополнително ја зајакнува солидарноста меѓу двете земји
Ердоган и султанот на Оман ветија поблиски врски и го поддржаа палестинското решение со две држави
По седницата зад затворени врати, Ердоган му го подари домашниот електричен автомобил ТОГ на оманскиот султан.
Турскиот претседател се сретна со оманскиот султан во Мускат
Минатата година земјата произвела 36,9 милиони тони челик.
Туркије стана најголем европски и седми светски производител на челик
По посетата на Кувајт, Ердоган вчера пристигна во катарскиот главен град Доха во официјална посета на покана на емирот
Ердоган во официјална посета на Катар се сретна со емирот ал-Тани
Форумот беше ко-организиран од Турската фондација за нула отпад, Министерството за животна средина, урбанизација и климатски промени, Министерството за земјоделство и шумарство, Програмата на ОН за животна средина и ОН-Хабитат
Емине Ердоган: Милиони, a не малкумина мора да усвојат нула отпад
Вадефул нагласува дека Берлин гледа голем потенцијал за соработка во надворешната политика со Анкара, вели дека неговите разговори ќе опфатат прекин на огнот во Газа, политичката транзиција во Сирија, конфликтот во Украина
Вадефул пред посетата во Анкара: Германија ја смета Туркије за „стратешки партнер“