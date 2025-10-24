Тројца македонски ултрамаратонци на целта на „Трката на џиновите” во Италија
Жикица Ивановски е еден од ултрамаратонците кои ја завршија трката која неодамна се одржа на италијанските Алпи. Со него разговаравме за згодите и незгодите на патеката долга 336 километри во Аостинската долина.
Актерката Слаѓана Вујошевиќ стана препознатлива по детската серија “Светот на Биби”. Со неа разговаравме за магијата која ја носи спојувањето на гласот со анимацијата. Како и за нејзината кариера и Турскиот театар во Скопје
