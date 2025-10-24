Грција: Најмалку 37 лица уапсени за фалсификување на сопственост на земјиште за субвенции од ЕУ
Грчката полиција проценува дека осомничените, меѓу кои има и вработени во приватниот сектор, добиле 20 милиони евра субвенции во периодот од 2018 до 2022 година, а околу половина од таа помош е добиена нелегално
Масакр во Бугарија: Ги застралал тетката, мајката и сестрата, братчето усепало да избега
Според прелиминарните извештаи, осомничениот околу 4 часот ја застрелал својата 73-годишна тетка, 47-годишната мајка, 13-годишната сестра и 7-годишниот брат по што ја запалил семејната куќа и избегал
Лидерите на земјите од Западен Балкан на прием кај Кралот Чарлс III пред самитот во Лондон
Средбата беше искрена и содржајна, со Кралот Чарлс III разговаравме за пријателството помеѓу нашите земји, за стабилноста, развојот и заштитата на природата, области на кои Кралот со години им посветува големо внимание, рече Мицкоски
Вонреден инспекциски надзор во ЈП Комунална Хигиена – Скопје поради ситуацијата со сметот
Инспекцискиот надзор ќе го извршат МВР, Државниот комунален инспекторат, Државниот инспекторат за животна средина, Државниот санитарен и здравствен инспекторат и Институтот за јавно здравје. Ќе се преиспитува и работата на градоначалничката Арсовска.