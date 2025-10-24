| macedonian
РЕГИОН
Пленковиќ: Хрватска ќе биде домаќин на три големи самити
„Следната година е година на големи самити, ќе го имаме самитот на Иницијативата за три мориња, ЕУ МЕД 9 и самитот на Европската народна партија“, рече Пленковиќ пред почетокот на самитот на земјите-членки на ЕУ
Пленковиќ: Хрватска ќе биде домаќин на три големи самити
Мицкоски, Муцунски и Муртезани на средба со британскиот премиер Кир Стармер
Делегација предводена од премиерот Мицкоски престојува во Лондон по повод Самитот за Западен Балкан во рамките на Берлинскиот процес, за промовирање на регионалната соработка и унапредување на безбедноста и економскиот раст
Мицкоски, Муцунски и Муртезани на средба со британскиот премиер Кир Стармер
Грција: Најмалку 37 лица уапсени за фалсификување на сопственост на земјиште за субвенции од ЕУ
Грчката полиција проценува дека осомничените, меѓу кои има и вработени во приватниот сектор, добиле 20 милиони евра субвенции во периодот од 2018 до 2022 година, а околу половина од таа помош е добиена нелегално
Грција: Најмалку 37 лица уапсени за фалсификување на сопственост на земјиште за субвенции од ЕУ
МИСЛЕЊЕ
opinion
Лидерите на земјите од Западен Балкан на прием кај Кралот Чарлс III пред самитот во Лондон
Средбата беше искрена и содржајна, со Кралот Чарлс III разговаравме за пријателството помеѓу нашите земји, за стабилноста, развојот и заштитата на природата, области на кои Кралот со години им посветува големо внимание, рече Мицкоски
Лидерите на земјите од Западен Балкан на прием кај Кралот Чарлс III пред самитот во Лондон
Мицкоски во Лондон се сретна со францускиот министер за Европа, Бенжамин Адад
На самитот во Лондон ќе бидат сумирани постигнатите резултати и ќе бидат дефинирани приоритетите за наредниот период во рамките на регионалната интеграција на Западен Балкан.
Мицкоски во Лондон се сретна со францускиот министер за Европа, Бенжамин Адад
Вонреден инспекциски надзор во ЈП Комунална Хигиена – Скопје поради ситуацијата со сметот
Инспекцискиот надзор ќе го извршат МВР, Државниот комунален инспекторат, Државниот инспекторат за животна средина, Државниот санитарен и здравствен инспекторат и Институтот за јавно здравје. Ќе се преиспитува и работата на градоначалничката Арсовска.
Вонреден инспекциски надзор во ЈП Комунална Хигиена – Скопје поради ситуацијата со сметот