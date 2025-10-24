Лидерите на земјите од Западен Балкан на прием кај Кралот Чарлс III пред самитот во Лондон

Средбата беше искрена и содржајна, со Кралот Чарлс III разговаравме за пријателството помеѓу нашите земји, за стабилноста, развојот и заштитата на природата, области на кои Кралот со години им посветува големо внимание, рече Мицкоски