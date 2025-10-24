| macedonian
НБА кошаркари и тренер уапсени во акција на ФБИ против нелегално коцкање
Не само што ја разоткривме измамата што ја извршија на големата сцена на НБА лигата, туку тргнавме против Коза Ностра, вклучувајќи ги и криминалните семејства Бонано, Гамбино, Џеновезе и Лукезе, изјави директорот на ФБИ Каш Пател
180 навивачи на Наполи протерани од холандски град пред Лигата на шампионите
Навивачи на италијанскиот фудбалски клуб уапсени синоќа поради сомневање на полицијата за конфронтација со ПСВ
Турската нуркачка Шахика Ерџумен ѝ го посвети на Газа новиот светски рекорд во нуркање
Ерџумен, светска рекордерка во слободно нуркање, достигна длабочина од 107 метри во еден здив, надминувајќи го својот претходен рекорд од 106 метри во категоријата пливање без перки со варијабилна тежина
Протести против Израел и судири со полицијата во Удине пред фудбалскиот натпревар со Израел
Безбедносните сили употребија водени топови и солзавец за да ја растераат толпата, неколку лица биле приведени, а според италијанската новинска агенција АНСА, еден новинар е повреден во главата за време на судирите
САД со проект од 500 милиони долари ќе ги штити од дронови стадионите на Мундијалот во 2026 година
Програмата, предводена од шефот на работната група на Белата куќа за Светското првенство во фудбал, Ендру Џулијани, ќе им помогне на државните и локалните власти да детектираат и онеспособат неовластени дронови над стадионите
