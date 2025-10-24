НБА кошаркари и тренер уапсени во акција на ФБИ против нелегално коцкање
Не само што ја разоткривме измамата што ја извршија на големата сцена на НБА лигата, туку тргнавме против Коза Ностра, вклучувајќи ги и криминалните семејства Бонано, Гамбино, Џеновезе и Лукезе, изјави директорот на ФБИ Каш Пател
МИСЛЕЊЕ
Милевски: Ќе сториме се за да ја оствариме нашата цел
„Можам да кажам дека сум горд на моите фудбалери, и тоа не само во овие квалификации, туку и во претходните години. Со настапот во Лигата на нации, со овој циклус, со речиси загарантиран плејоф.“
Протести против Израел и судири со полицијата во Удине пред фудбалскиот натпревар со Израел
Безбедносните сили употребија водени топови и солзавец за да ја растераат толпата, неколку лица биле приведени, а според италијанската новинска агенција АНСА, еден новинар е повреден во главата за време на судирите
САД со проект од 500 милиони долари ќе ги штити од дронови стадионите на Мундијалот во 2026 година
Програмата, предводена од шефот на работната група на Белата куќа за Светското првенство во фудбал, Ендру Џулијани, ќе им помогне на државните и локалните власти да детектираат и онеспособат неовластени дронови над стадионите