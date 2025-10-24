Милевски: Ќе сториме се за да ја оствариме нашата цел

„Можам да кажам дека сум горд на моите фудбалери, и тоа не само во овие квалификации, туку и во претходните години. Со настапот во Лигата на нации, со овој циклус, со речиси загарантиран плејоф.“