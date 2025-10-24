| macedonian
ПОЛИТИКА
Франција издаде нова потерница за соборениот сириски претседател Асад за воени злосторства
Потерницата се однесува за наводната улога на Асад во нападите со хемиско оружје на 5 август 2013 година во Адра и Дума, каде што беа повредени околу 450 луѓе, и на 21 август во Источна Гута, каде што, наводно, со гас сарин биле убиени над 1.000 луѓе
Зеленски: Нема да правиме територијални отстапки за Русија
Тој потврди дека прекинот на огнот е сè уште „можен“, нагласувајќи ја потребата од поголем притисок врз Русија и повторувајќи ја важноста на најновиот пакет санкции на ЕУ кон Русија, кој штотуку беше усвоен
Ултраортодоксната партија се повлекува од владејачката коалиција во Израел поради воениот рок
Ултраортодоксните партии долго време се залагаат за донесување закон за ослободување на мажите од племето Хареди од задолжителната воена служба во Израел
МИСЛЕЊЕ
Захарова: Антируските санкции на САД и ЕУ се контрапродуктивни и неефикасни
Зборувајќи за 19-от пакет санкции на ЕУ, портпаролката на руското МНР нагласи дека мерките ефикасно работат против самиот Брисел и дека потенцијалот за нивно проширување е исцрпен
Кина ја критикува ЕУ за новите санкции кон Русија
Кина „цврсто“ се спротивставува на оваа одлука и поднесе „сериозни протести до страната на ЕУ“, изјави портпаролот на кинеското Министерство за надворешни работи, Гуо Џиакун, на прес-конференција во Пекинг
Мерц: Европејците се плашат од јавните простори поради нелегалната миграција
Зборувајќи во Лондон на маргините на самитот за Западен Балкан, Мерц ја заостри својата реторика, предупредувајќи дека странските државјани без важечки дозволи за престој предизвикуваат проблеми во Германија
