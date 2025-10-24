Франција издаде нова потерница за соборениот сириски претседател Асад за воени злосторства

Потерницата се однесува за наводната улога на Асад во нападите со хемиско оружје на 5 август 2013 година во Адра и Дума, каде што беа повредени околу 450 луѓе, и на 21 август во Источна Гута, каде што, наводно, со гас сарин биле убиени над 1.000 луѓе