Франција издаде нова потерница за соборениот сириски претседател Асад за воени злосторства
Потерницата се однесува за наводната улога на Асад во нападите со хемиско оружје на 5 август 2013 година во Адра и Дума, каде што беа повредени околу 450 луѓе, и на 21 август во Источна Гута, каде што, наводно, со гас сарин биле убиени над 1.000 луѓе
МИСЛЕЊЕ
Градење ѕид од дронови: Стратегијата за воздушна одбрана на Европа за новата ера
Континентот се соочува со нов безбедносен предизвик во однос на порастот на упади со беспилотни летала по должината на неговиот источен дел, откривајќи критични празнини во воздушната одбрана