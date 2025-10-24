НБА кошаркари и тренер уапсени во акција на ФБИ против нелегално коцкање
Не само што ја разоткривме измамата што ја извршија на големата сцена на НБА лигата, туку тргнавме против Коза Ностра, вклучувајќи ги и криминалните семејства Бонано, Гамбино, Џеновезе и Лукезе, изјави директорот на ФБИ Каш Пател
Франција издаде нова потерница за соборениот сириски претседател Асад за воени злосторства
Потерницата се однесува за наводната улога на Асад во нападите со хемиско оружје на 5 август 2013 година во Адра и Дума, каде што беа повредени околу 450 луѓе, и на 21 август во Источна Гута, каде што, наводно, со гас сарин биле убиени над 1.000 луѓе
Мислење
Поголема веројатност е царините на Трамп да им наштетат на САД отколку да ја заштитат економијата
Тарифите ќе предизвикаат инфлаторни притисоци, ќе ја намалат потрошувачката и ќе ги намалат деловните инвестиции и економскиот раст, а нема да ја поддржат индустриската конкурентност и оживувањето на производството што ги посакува Трамп
Поголема веројатност е царините на Трамп да им наштетат на САД отколку да ја заштитат економијата
Тарифите ќе предизвикаат инфлаторни притисоци, ќе ја намалат потрошувачката и ќе ги намалат деловните инвестиции и економскиот раст, а нема да ја поддржат индустриската конкурентност и оживувањето на производството што ги посакува Трамп
Повеќе
Бизнис и технологија
Видео
Што го одбележа првиот круг на локалните избори?
01:50
Што го одбележа првиот круг на локалните избори?
01:50
Граѓаните гласаат на осмите локални избори од осамостојувањето
01:35
Граѓаните гласаат на осмите локални избори од осамостојувањето
01:35
Одржливо решение за детските играчки и продукти - Размена и купување од втора рака
01:29
Одржливо решение за детските играчки и продукти - Размена и купување од втора рака
01:29
Тројца македонски ултрамаратонци на целта на „Трката на џиновите” во Италија
02:31
Тројца македонски ултрамаратонци на целта на „Трката на џиновите” во Италија
02:31
Тајните на светските брендови: Унилевер
07:17
Тајните на светските брендови: Унилевер
07:17
поткаст
Повеќе