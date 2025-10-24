| macedonian
Опен АИ го претстави Aтлас, новиот пребарувач кој директно го загрозува Гугл
Предизвикот за Гугл е сериозен, бидејќи моделот на пребарување на Aтлас овозможува интерактивна комуникација со информации, што е тешко да се постигне кај пребарувачот Хром
Истражување: ВИ асистентите пречесто „лажат“ и „измислуваат“ во одговорите
Ботовите на вештачка интелигенција како ChatGPT, Copilot, Perplexity и Gemini измислуваат настани, факти, податоци, погрешно цитираат новинарски извори, па дури креираат и лажни линкови до веб страни
Регионот би можел да се соочи со недостиг од повеќе од 190.000 работници во следните пет години
„Доколку продолжат сегашните трендови во населението, економскиот раст и пазарот на трудот, регионот би можел да се соочи со недостиг од повеќе од 190.000 работници во следните пет години.“
Откриен нов материјал што би можел да ја револуционизира сончевата енергија
Научниците од Универзитетот во Кембриџ откриле еден лесен материјал што ја претвора светлината во електрична енергија со речиси совршена ефикасност, отворајќи го патот за поевтини и поефикасни соларни панели
Поголема веројатност е царините на Трамп да им наштетат на САД отколку да ја заштитат економијата
Тарифите ќе предизвикаат инфлаторни притисоци, ќе ја намалат потрошувачката и ќе ги намалат деловните инвестиции и економскиот раст, а нема да ја поддржат индустриската конкурентност и оживувањето на производството што ги посакува Трамп
Хибридните возила ја загадуваат животната средина речиси колку и возилата на бензин
Разликата помеѓу реалните резултати и лабораториските тестови се должат на фактот дека хибридните автомобили во текот на возењето поминуваат само 27% користејќи електрична енергија, додека официјалните проценки велат дека тој процент изнесува 84%
