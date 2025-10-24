Opinion
Модел на ембрион одгледан во лабораторија произведува човечки крвни клетки
Студијата откри дека генерираните крвни матични клетки можат да се диференцираат и во црвени крвни клетки, кои носат кислород, и во бели крвни клетки, кои се неопходни за имунолошкиот систем
Поголема веројатност е царините на Трамп да им наштетат на САД отколку да ја заштитат економијата
Тарифите ќе предизвикаат инфлаторни притисоци, ќе ја намалат потрошувачката и ќе ги намалат деловните инвестиции и економскиот раст, а нема да ја поддржат индустриската конкурентност и оживувањето на производството што ги посакува Трамп
Хибридните возила ја загадуваат животната средина речиси колку и возилата на бензин
Разликата помеѓу реалните резултати и лабораториските тестови се должат на фактот дека хибридните автомобили во текот на возењето поминуваат само 27% користејќи електрична енергија, додека официјалните проценки велат дека тој процент изнесува 84%