Opinion
Семих Капланоглу одржа работилница за сценарио на Филмскиот фестивал „Браќа Манаки“
„Развив навика да го гледам и набљудувам животот. Развив навика да разбирам како работите што не нѝ зборуваат, како тие пишуваат приказни едни со други. Оваа навика подоцна ме наведе да ги воспоставам врските помеѓу сликите и визиите.“
Семих Капланоглу одржа работилница за сценарио на Филмскиот фестивал „Браќа Манаки“
„Развив навика да го гледам и набљудувам животот. Развив навика да разбирам како работите што не нѝ зборуваат, како тие пишуваат приказни едни со други. Оваа навика подоцна ме наведе да ги воспоставам врските помеѓу сликите и визиите.“
Во Скопје се одржа предавање за важноста на менталното здравје кај младите
Предавање на темата поврзана со менталното здравје кај младите одржа психологот Јасмина Ризвановиќ од Скопје, која во својот вовед од излагањето ја истакна потребата од посветување внимание на менталното здравје уште од раната возраст кај луѓето.