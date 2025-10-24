| macedonian
КУЛТУРА
Лувр повторно отворен за јавноста по спектакуларната кражба
Музејот соопшти дека одредени делови остануваат „недостапни за јавноста“, без да прецизира кои
Отворен повик за драмски автори за „Драмолетање“ 2.0
По успешното прво издание на „Драмолетање“ продолжуваме со нов циклус посветен на развивање на македонската современа драма и поврзување на авторите со театарските институции и продукции, велат од МТФ „Војдан Чернодрински“
75 години подоцна: Враќањето на Арзије Нене во родната земја
На 95-годишна возраст, таа се врати во својата земја, што ја напушти како млада девојка, а која никогаш не престана да ја носи во срцето.
Во Осло беа прочитани имињата на речиси 19.000 деца убиени во геноцидот во Газа
„Толку е тешко да се поверува дека ова навистина се случува... ужасно е да се прочитаат тие имиња“
Во Скопје се одржа предавање за важноста на менталното здравје кај младите
Предавање на темата поврзана со менталното здравје кај младите одржа психологот Јасмина Ризвановиќ од Скопје, која во својот вовед од излагањето ја истакна потребата од посветување внимание на менталното здравје уште од раната возраст кај луѓето.
Во Скопје се одржа панел „Турско-македонски театар и филм“
На панелот се дискутираше за сличностите и разликите помеѓу телевизиската и филмската индустрија, како и меѓу филмскиот и театарскиот сектор
