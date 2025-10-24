Во Скопје се одржа предавање за важноста на менталното здравје кај младите

Предавање на темата поврзана со менталното здравје кај младите одржа психологот Јасмина Ризвановиќ од Скопје, која во својот вовед од излагањето ја истакна потребата од посветување внимание на менталното здравје уште од раната возраст кај луѓето.