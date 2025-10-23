| albanian
Në Shkup fillon "Kongresi i kërkimeve urbane"
Portret i rrallë osman nga Osman Hamdi Beu në ankand për 1,5 milion dollarë
Shkrimtari hungarez Laszlo Krasznahorkai fiton Çmimin Nobel në Letërsi për vitin 2025
Sherife Slocum Arslan
Qilimat dhe perdet e hedhura rikthehen në vepra arti me furçën e piktorit
BB-ja: Turizmi mbi trashëgiminë kulturore nxit investime dhe transformim të Shqipërisë
Restaurohet rrethimi i Parkut Kombëtar të Butrintit, realizohet sipas të projektit të viteve`60
Kopshti i piktorit francez, Claude Monet, tërheq vizitorë nga e gjithë bota
Türkiye, shpellat nëntokësore të kripës i freskojnë njerëzit nga vapa e madhe
"Galeritë", të cilat u formuan si rezultat i operacioneve të nxjerrjes së kripës të kryera nga e kaluara deri më sot në Malin e Kripës në rrethin Tuzluca, tërheqin interes të madh në qershor dhe korrik, kur temperaturat janë të larta.
Türkiye, shpellat nëntokësore të kripës i freskojnë njerëzit nga vapa e madhe
Hapet në Prizren edicioni i 24-të i filmit dokumentar dhe të shkurtër DokuFest
Në edicionin e 24-të të festivalit do të prezantohen 100 filma në shtatë kategori garuese nga 50 shtete të botës.
Hapet në Prizren edicioni i 24-të i filmit dokumentar dhe të shkurtër DokuFest
Gjirokastra, pasuri botërore e UNESCO-s prej 20 vitesh
E njohur si “Qyteti i gurtë”, Gjirokastra u përfshi në listë në vitin 2005, si një nga shembujt e rrallë të qyteteve tregtare me arkitekturë osmane që kanë mbijetuar në Ballkan.
Gjirokastra, pasuri botërore e UNESCO-s prej 20 vitesh
Benjamin Arifi
Çfarë janë Kaylula, Siesta dhe Riposo dhe cilët popuj e praktikojnë?
Pushimi i shkurtër pasdreke nuk është thjesht një zgjedhje individuale, por pjesë e traditës së përditshme në shumë vende të botës, si kundërpërgjigje ndaj temperaturave të nxehta.
Çfarë janë Kaylula, Siesta dhe Riposo dhe cilët popuj e praktikojnë?
Muzeu më i vogël etnologjik në botë ndodhet në Xhepçisht: Historia e një pasioni që sfidon kohën
Në një hapësirë të vogël, por të mbushur me histori dhe shpirt, në fshatin Xhepçishtë të Tetovës ndodhet muzeu më i vogël etnologjik në botë.
Muzeu më i vogël etnologjik në botë ndodhet në Xhepçisht: Historia e një pasioni që sfidon kohën
Shqipëri, filmi turk “Përkushtimi i Hasanit” merr disa çmime
Filmi turk “Përkushtimi i Hasanit” (Bağlılık Hasan) ka marrë çmimin "Filmi më mirë" si realizim dhe çmimin "Regjia më e mirë", ndërkohë çmimin "Aktori më i mirë mashkull" e fitoi edhe Umut Karadağ, me rolin kryesor të Hasanit në film.
Shqipëri, filmi turk "Përkushtimi i Hasanit" merr disa çmime