Zgjedhja e redaktorit
Türkiye, shpellat nëntokësore të kripës i freskojnë njerëzit nga vapa e madhe
"Galeritë", të cilat u formuan si rezultat i operacioneve të nxjerrjes së kripës të kryera nga e kaluara deri më sot në Malin e Kripës në rrethin Tuzluca, tërheqin interes të madh në qershor dhe korrik, kur temperaturat janë të larta.
Opinion
Kente: Pëlhura ikonë e Ganës dhe çfarë do të thotë statusi i trashëgimisë së UNESCO-s
Organizata globale ka shtuar tekstilin tradicional të thurur me dorë në listën e saj të Trashëgimisë Kulturore Jomateriale, duke theksuar më tej vlerën e pëlhurës.