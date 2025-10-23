| albanian
Maccabi Tel Aviv e Izraelit refuzon biletat për tifozët mysafirë pas ndalimit të vendosur nga Aston
Klubi izraelit Maccabi Tel Aviv ka njoftuar se nuk do të pranojë asnjë biletë për tifozët mysafirë për ndeshjen e Ligës së Evropës kundër Aston Villa muajin e ardhshëm, edhe nëse autoritetet vendase e ndryshojnë vendimin për ndalimin e tifozëve të ti
Motoçiklisti turk Toprak Razgatlıoğlu fiton titullin e kampionit botëror në Superbike
I njohur si “El Turco”, ai për herë të tretë fiton titullin e kampionit botëror WSBK pas sukseseve të vitit 2021 dhe 2024.
Shqipëria dhe Kosova përparojnë në listën e FIFA-s, BeH-ja dhe Serbia shënojnë rënie
Përfaqësueset e Kroacisë, Sllovenisë, Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi kanë rënë, në krahasim me listën e mëparshme.
Kosova vazhdon kontratën me trajnerin Franco Foda edhe për dy vjet
"Me marrëveshjen e re, Foda do t'i prijë kombëtares së Kosovës deri në fund të vitit 2027, me mundësi vazhdimi automatikisht në rast të kualifikimit në Kampionatin Evropian të vitit 2028", njofton FFK-ja.
Kosova mirëpret për herë të parë dy ngjarje të rëndësishme të FIBA Evropës
Për herë të parë në Kosovë do të mbahen dy evente shumë të rëndësishme si, FIBA Europe U14 Get-Together dhe takimi i Komisionit të të Rinjve të FIBA Evropës (FIBA Europe Youth Commission).
Hysaj, lojtari me më shumë ndeshje në historinë e Kombëtares
Që nga debutimi në vitin 2013, Hysaj është shndërruar në një shtyllë të mbrojtjes dhe një lider të qetë në fushë, duke qenë pjesë e sukseseve më të mëdha të futbollit shqiptar, përfshirë Euro 2016 dhe Euro 2024.
